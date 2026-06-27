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POLICIJA OTKRILA DETALJE /

Naizgled bezazlena stvar završila teškom ozljedom: Dijete prevezli u bolnicu

Naizgled bezazlena stvar završila teškom ozljedom: Dijete prevezli u bolnicu
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sve se dogodilo u Velikoj Gorici u večernjim satima

27.6.2026.
13:55
danas.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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U padu s bicikla teško je ozlijeđen maloljetnik u Velikoj Gorici, izvijestila je policija u subotu.

Nesreća se dogodila oko 19.35 sati u petak. Policija navodi kako je maloljetnik vozio bicikl u pješačkoj zoni Zagrebačke ulice gdje je "naletio na nepoznati predmet", a onda izgubio kontrolu nad biciklom i pao na tlo.

"U prometnoj nesreći maloljetnik je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen", stoji u priopćenju policije.

BiciklPrometna NesrećaMaloljetnikVelika Gorica
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