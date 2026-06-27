Naizgled bezazlena stvar završila teškom ozljedom: Dijete prevezli u bolnicu

U padu s bicikla teško je ozlijeđen maloljetnik u Velikoj Gorici, izvijestila je policija u subotu.

Nesreća se dogodila oko 19.35 sati u petak. Policija navodi kako je maloljetnik vozio bicikl u pješačkoj zoni Zagrebačke ulice gdje je "naletio na nepoznati predmet", a onda izgubio kontrolu nad biciklom i pao na tlo.

"U prometnoj nesreći maloljetnik je ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen", stoji u priopćenju policije.