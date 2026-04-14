Auto završio na krovu: Policija traži svjedoke nesreće u Utrinama, tko je skrivio sudar?

Zagrebačka policija objavila je u utorak da traže svjedoke prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak oko 18 sati u Utrinama.

U nesreći na raskrižju Ulice Savezne Republike Njemačke, Islandske i Ukrajinske ulice sudjelovali su vozač osobnog automobila marke Volkswagen Passat srebrne boje zagrebačkih registarskih oznaka i osobni automobil marke Kia Sportage smeđe boje zagrebačkih registarskih oznaka.

Ozlijeđene su dvije osobe, a težina ozljeda nije poznata.

O nesreći pisali i jučer

Policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.

Podsjetimo, o nesreći smo pisali i jučer kada nam je čitateljica poslala fotografije i snimku na kojima se jasno vidi automobil prevrnut na krov.

"Strašno za vidjeti! Ajme koliko sam se nesreća nagledala na ovom raskršću", rekla nam je čitateljica koja je poslala fotografije.

Policija nam je potvrdila da su u nesreći ozlijeđene dvije osobe, ali nisu znali okolnosti nesreće. Očito ni nakon završenog očevida nije jasno tko je skrivio nesreću.