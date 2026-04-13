PRIZORI KAOSA /

U sudaru u Novom Zagrebu auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'

Iz policije su nam potvrdili da su dobili dojavu oko 18 sati. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a dvoje ljudi je ozlijeđeno

13.4.2026.
20:09
Tajana Gvardiol
Čitateljica Net.hr-a snimila je stravične fotografije sudara na križanju SR Njemačke i Islandske ulice u Novom Zagrebu. Na fotografijama se vidi crni automobil na krovu te drugo razbijeno vozilo nekoliko desetaka metara dalje od njega.

U sudaru u Novom Zagrebu auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'
Foto: Net.hr

"Strašno za vidjeti! Ajme koliko sam se nesreća nagledala na ovom raskršću", rekla nam je čitateljica koja je poslala fotografije. Trenutačno je promet otežan jer je policija na mjestu nesreće.

U sudaru u Novom Zagrebu auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'
Foto: Net.hr
U sudaru u Novom Zagrebu auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'
Foto: Net.hr

Iz policije su nam potvrdili da su dobili dojavu oko 18 sati. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a dvoje ljudi je ozlijeđeno. Težina ozljeda nije poznata.

U sudaru u Novom Zagrebu auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'
Foto: Net.hr

Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.

SudarPrometna NesrećaNovi Zagreb
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
