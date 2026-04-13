U sudaru u Novom Zagrebu auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'

Čitateljica Net.hr-a snimila je stravične fotografije sudara na križanju SR Njemačke i Islandske ulice u Novom Zagrebu. Na fotografijama se vidi crni automobil na krovu te drugo razbijeno vozilo nekoliko desetaka metara dalje od njega.

Foto: Net.hr

"Strašno za vidjeti! Ajme koliko sam se nesreća nagledala na ovom raskršću", rekla nam je čitateljica koja je poslala fotografije. Trenutačno je promet otežan jer je policija na mjestu nesreće.

Iz policije su nam potvrdili da su dobili dojavu oko 18 sati. U sudaru su sudjelovala dva automobila, a dvoje ljudi je ozlijeđeno. Težina ozljeda nije poznata.

Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida.