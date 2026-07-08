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RANJENE DVIJE OSOBE /

Policija otkrila nove detalje pucnjave u Čakovcu: Sve je počelo verbalnim sukobom

Policija otkrila nove detalje pucnjave u Čakovcu: Sve je počelo verbalnim sukobom
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Protiv 42-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela

8.7.2026.
14:09
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Međimurska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom koji je u ponedjeljak uhićen zbog sumnje da je sudjelovao u pucnjavi u središtu Čakovca, u kojoj su ranjene dvije osobe.

Istraga, provedena u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, pokazala je osnovanu sumnju da je muškarac počinio dva kaznena djela ubojstva u pokušaju, dva kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Prema sumnjama policije, incident se dogodio u noći sa petka na subotu, oko 3.40 sati, u središtu Čakovca. Osumnjičeni se najprije u jednom ugostiteljskom objektu verbalno sukobio s 22-godišnjakom kojem je pritom prijetio.

Nakon zatvaranja lokala pričekao je njega i još troje ljudi na obližnjem parkiralištu. Tijekom fizičkog sukoba izvadio je vatreno oružje i ispalio nekoliko hitaca prema skupini. Pritom su pogođeni 22-godišnjak, koji je zadobio teške ozljede opasne po život, te 28-godišnjak, koji je lakše ozlijeđen. Dvoje drugih sudionika, 23-godišnjakinja i 26-godišnjak, prošli su bez ozljeda.

U stanu pronađeni droga i streljivo

Tijekom pretrage stana kojim se koristio osumnjičeni, kao i njegova automobila, policija je pronašla više od kilogram marihuane, gotovo šest grama sintetskog kanabinoida, gotovo deset grama kokaina, digitalnu vagu te nekoliko komada puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara.

Policija otkrila nove detalje pucnjave u Čakovcu: Sve je počelo verbalnim sukobom
Foto: Međimurska policija
Policija otkrila nove detalje pucnjave u Čakovcu: Sve je počelo verbalnim sukobom
Foto: Međimurska policija

Protiv 42-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Osim toga, policija će protiv njega podnijeti i optužni prijedlog zbog nezakonitog posjedovanja puščanog streljiva, čime je, prema njihovim navodima, prekršio odredbe Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Pokušaj Ubojstvačakovec
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