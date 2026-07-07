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Uhićen napadač koji je u Čakovcu upucao dvojicu mladića! Neslužbeno doznajemo detalje

Uhićen napadač koji je u Čakovcu upucao dvojicu mladića! Neslužbeno doznajemo detalje
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Foto: Net.hr

Osumnjičeni je nakon pucnjave pobjegao, a za njim su tragale sve raspoložive policijske snage

7.7.2026.
10:25
Dunja StankovićMarina Brcković
Net.hr
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Međimurska policija je u utorak ujutro uhitila muškarca (42) osumnjičenog da je u pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu ranio i teško ozlijedio dvije osobe. 

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, napadač je ranije pobjegao van Hrvatske, a policija ga je sada nagovorila da se preda. 

"Danas, 7. srpnja u prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnjak kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela pokušaja ubojstva te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, počinjenih na području Čakovca", izvijestila je policija u priopćenju. 

Dodaje kako je u tijeku kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja. 

Detalji pucnjave

Nakon što je u 4.03 sata u subotu zaprimljena dojava o pucnjavi, na mjesto događaja došla je hitna medicinska pomoć te su ozlijeđeni prevezeni u Županijsku bolnicu u Čakovcu.

Lokalni mediji ranije su neslužbeno objavili da je napadač iz Siska s boravištem na području Međimurske županije.  

Osumnjičeni je nakon pucnjave pobjegao, a za njim su tragale sve raspoložive policijske snage. 

Prema informacijama do kojih je došao RTL, ozlijeđeni su mladići od 22 i 28 godina. Zbog teških ozljeda zadržani su na liječenju, ali životi im nisu ugroženi. 

Motivi pucnjave nisu poznati, no sve detalje trebalo bi otkriti kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. 

čakovecPucnjavaUhićenjeNapadacCrna KronikaPolicija
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