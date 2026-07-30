Pokušaj ubojstva u pritvoru: Mladić nasrnuo na Srbina, policajci spriječili horor

Policija je rano ujutro u četvrtak spriječila pokušaj ubojstva u službenim policijskim prostorijama na zagrebačkom Črnomercu.

Drama se odvila oko 5.55 sati, kada je 22-godišnjak nasrnuo na 33-godišnjeg državljanina Srbije dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba.

Najgori scenarij spriječili su policajci, koji su odmah reagirali i ušli u prostoriju, nakon čega je mladić prestao s napadom.

Traje istraživanje

Državljanin Srbije je u napadu zadobio ozljede čija težina zasad nije poznata. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o slučaju.