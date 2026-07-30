FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS U ZAGREBU /

Pokušaj ubojstva u pritvoru: Mladić nasrnuo na Srbina, policajci spriječili horor

Pokušaj ubojstva u pritvoru: Mladić nasrnuo na Srbina, policajci spriječili horor
×
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Srbin je zadobio ozljede čija težina zasad nije poznata

30.7.2026.
12:07
Erik Sečić
Jurica Galoic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policija je rano ujutro u četvrtak spriječila pokušaj ubojstva u službenim policijskim prostorijama na zagrebačkom Črnomercu.

Drama se odvila oko 5.55 sati, kada je 22-godišnjak nasrnuo na 33-godišnjeg državljanina Srbije dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba.

Najgori scenarij spriječili su policajci, koji su odmah reagirali i ušli u prostoriju, nakon čega je mladić prestao s napadom.

Traje istraživanje 

Državljanin Srbije je u napadu zadobio ozljede čija težina zasad nije poznata. Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja o slučaju. 

Pokušaj UbojstvaPritvorZagrebSrbin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike