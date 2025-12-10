FREEMAIL
TEŠKO OZLIJEĐENA /

Tramvaj udario pješakinju kod Autobusnog kolodvora: Policija objavila detalje nesreće

Tramvaj udario pješakinju kod Autobusnog kolodvora: Policija objavila detalje nesreće
Foto: Slavko Midzor/pixsell/ilustracija

Pješakinja je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb

10.12.2025.
15:56
Dunja Stanković
Slavko Midzor/pixsell/ilustracija
Zagrebačka policija objavila je detalje jučerašnje nesreće blizu Autobusnog kolodvora gdje je ZET-ov tramvaj naletio na stariju ženu koja je teško ozlijeđena.

Naime, sve se dogodilo oko 9.30 sati u trenutku kada je 48-godišnjakinja prelazila Držićevu aveniju na pješačkom prijelazu dok joj je na semaforu bilo crveno. U tom je trenutku na nju naletio tramvaj koji se kretao u smjeru juga i u raskrižje ušao dok mu je bilo zeleno. 

Pješakinja je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb, izvijestila je policija. 

Zbog nesreće tramvajski promet na tom dijelu bio je obustavljen od 9.30 do 10.45 sati. 

ZetTramvajNesrećaPolicija
TEŠKO OZLIJEĐENA /
Tramvaj udario pješakinju kod Autobusnog kolodvora: Policija objavila detalje nesreće