Tramvaj udario pješakinju kod Autobusnog kolodvora: Policija objavila detalje nesreće

Zagrebačka policija objavila je detalje jučerašnje nesreće blizu Autobusnog kolodvora gdje je ZET-ov tramvaj naletio na stariju ženu koja je teško ozlijeđena.

Naime, sve se dogodilo oko 9.30 sati u trenutku kada je 48-godišnjakinja prelazila Držićevu aveniju na pješačkom prijelazu dok joj je na semaforu bilo crveno. U tom je trenutku na nju naletio tramvaj koji se kretao u smjeru juga i u raskrižje ušao dok mu je bilo zeleno.

Pješakinja je teško ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb, izvijestila je policija.

Zbog nesreće tramvajski promet na tom dijelu bio je obustavljen od 9.30 do 10.45 sati.

