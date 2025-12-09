Nesreća u Zagrebu: Ženu udario ZET-ov tramvaj, nastao veliki zastoj kod Autobusnog kolodvora

Zbog prometne nezgodne u kojoj je sudjelovao ZET-ov tramvaj u Zagrebu je došlo do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića kod Autobusnog kolodvora u smjeru Zapruđa.

U nezgodi su oko 9.30 sati sudjelovali tramvaj i starija pješakinja koja je, prema informacijama ZET-a, pri svijesti nakon što ju je udario tramvaj, piše Jutarnji list.

Na teren je izašla hitna pomoć.

Zbog nesreće tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8 bile su preusmjerene.

Linija 2 vozila je Savskom i Ulicom grada Vukovara do Savišća. Linija 6 prometovala je izvanredno na Kvaternikov trg. Linije 5 i 7 vozili su preko Branimirove, Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste dalje na svoje uobičajene trase. Linija 8 prometovala je na Zapadni kolodvor.

ZET je u međuvremenu objavio da se sat vremena nakon nesreće promet polako normalizira te da linije prometuju redovnim trasama.

