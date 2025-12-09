FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMET SE NORMALIZIRA /

Nesreća u Zagrebu: Ženu udario ZET-ov tramvaj, nastao veliki zastoj kod Autobusnog kolodvora

Na teren je izašla hitna pomoć

9.12.2025.
11:01
Dunja Stanković
Slavko Midzor/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zbog prometne nezgodne u kojoj je sudjelovao ZET-ov tramvaj u Zagrebu je došlo do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića kod Autobusnog kolodvora u smjeru Zapruđa. 

U nezgodi su oko 9.30 sati sudjelovali tramvaj i starija pješakinja koja je, prema informacijama ZET-a, pri svijesti nakon što ju je udario tramvaj, piše Jutarnji list

Na teren je izašla hitna pomoć. 

Zbog nesreće tramvajske linije 2, 5, 6, 7 i 8 bile su preusmjerene.

Linija 2 vozila je Savskom i Ulicom grada Vukovara do Savišća. Linija 6 prometovala je izvanredno na Kvaternikov trg. Linije 5 i 7 vozili su preko Branimirove, Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste dalje na svoje uobičajene trase. Linija 8 prometovala je na Zapadni kolodvor.

ZET je u međuvremenu objavio da se sat vremena nakon nesreće promet polako normalizira te da linije prometuju redovnim trasama.  

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu

ZetNesrećaTramvaj
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMET SE NORMALIZIRA /
Nesreća u Zagrebu: Ženu udario ZET-ov tramvaj, nastao veliki zastoj kod Autobusnog kolodvora