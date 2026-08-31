Pijani dječak sletio eletričnim romobilom s ceste u Slatini, po njega došao helikopter
Od njega su potom uzeti uzorci krvi i urina koji će biti poslani na daljnja vještačenja
U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu rano ujutro na području Slatine, teško je ozlijeđen maloljetnik. On je vozeći električni romobil, izgubio nadzor i pao zajedno s romobilom na kolnik. Iako je tijekom vožnje nosio zaštitnu kacigu, brzinu nije prilagodio uvjetima na cesti.
Alkotestiranjem je utvrđeno da je u organizmu imao 0,61 g/kg alkohola. Od njega su potom uzeti uzorci krvi i urina koji će biti poslani na daljnja vještačenja.
Maloljetnik je u nesreći zadobio teške tjelesne ozljede. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć u Općoj bolnici Virovitica, hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen je u Klinički bolnički centar Osijek. U nesreći je nastala i materijalna šteta.
Policija još jednom upozorava
Policija podsjeća vozače električnih romobila na osnovna pravila sigurnog sudjelovanja u prometu:
- električnim romobilom samostalno smiju upravljati osobe s navršenih 14 godina,
- tijekom vožnje obavezno je korištenje zaštitne kacige,
- slušalica se smije koristiti samo u ili na jednom uhu,
- električnim romobilom smije se prevoziti isključivo osoba koja njime upravlja,
- najveća dopuštena brzina iznosi 25 km/h, ali brzinu uvijek treba prilagoditi uvjetima na površini kojom se kreće,
- noću i u uvjetima smanjene vidljivosti vozač mora biti označen reflektirajućim prslukom ili odjećom, dok romobil mora imati odgovarajuću rasvjetu,
- prije prelaska kolnika potrebno je procijeniti udaljenost i brzinu vozila te prijelaz obaviti tek kada je sigurno,
- ako preko kolnika nema označene biciklističke staze, vozač mora sići s romobila i preko prijelaza ili kolnika prijeći gurajući ga poput pješaka.