Uhvaćen dalmatinski Rambo: Teško je nabrojati što su mu sve pronašli u stanu

Policijska radna skupina za pojačano suzbijanje zlouporaba droga u petak je provela akciju u Igranima, gdje je osim droge pronađena i veća količina oružja i streljiva.

Policija je u sklopu akcije od 20-godišnjeg mladića oduzela manju količinu metamfetamina. Nakon što je uhićen, u pretrazi doma kod njega je pronađena poluautomatska puška, puška s užlijebljenim cijevima, pištolj, zračna puška, kundak zračne puške i jedna puščana cijev.

Policija je zaplijenila i 177 komada puščanog streljiva, 41 komad pištoljskog i 38 komada malokalibarskog streljiva. Pronađene su četiri detonatorske kapisle, 40 metara sporogorećeg štapina i 30 grama crnog baruta.

Osim toga, policija je od 20-godišnjaka oduzela i vrećicu s 21 gramom marihuane te vrećicu s 15 grama psilocibinskih gljiva.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 20-godišnjak nabavio metamfetamin radi daljnje preprodaje i stjecanja protupravne koristi. Sumnjiči ga se da je tijekom 2026. godine najmanje jednom prodao drogu trećoj osobi.

Mladić je osumnjičen za kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

S obzirom na to da je mladić već ranije prijavljivan zbog istog djela, protiv njega je podnesena kaznena prijava i postupak je u tijeku.

Privedena još jedna osoba

Policija je istog dana oko 20.20 sati kod 29-godišnjeg muškarca također pronašla metamfetamin. Za njim je bila raspisana potraga jer se nije pridržavao mjera opreza koje mu je odredio Županijski sud u Splitu.

Utvrđeno je da je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a u subotu je priveden na Županijski sud u Splitu.

Iz policije navode da je muškarac do sada pet puta kazneno prijavljivan, posljednji put u veljači ove godine zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te omogućavanja trošenja droga, kada je također predan pritvorskom nadzorniku.