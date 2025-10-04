Ovo su ljudi koji su stradali u teškoj nesreći kod Senja: Autom odletjeli u more

Četiri osobe s Malte poginule su u četvrtak poslijepodne kada je njihov automobil sletio s ceste u more kod Senja. Nesreća se dogodila oko 16.20 sati na dionici između Rijeke i Senja kada je vozač izgubio nadzor nad automobilom u jednom zavoju.

Vozilo je udarilo u dvije zaštitne ograde, nakon čega je s visine od oko 70 metara palo u more. Portal MaltaToday, piše da su poginulu Jeremy Gambin i Kevin Bonnici, dok identitet dviju preminulih žena još nije službeno potvrđen. Riječ je o dva malteška para koji su proglašeni mrtvima na mjestu nesreće.

Istraga u tijeku

Hrvatske vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. Nije još poznato je li do gubitka kontrole nad vozilom dovela neprilagođena brzina, tehnički kvar ili nešto drugo.

Malteška vlada obaviještena je o tragediji i identitetima žrtava te je izrazila sućut obiteljima stradalih.

