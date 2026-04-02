Nevjerojatno! Žena ostala bez više od 30.000 eura: Vjerovala mu je....

Bez više od 30 tisuća eura ostala je 60-godišnjakinja s područja Brodsko-posavske županije jer je povjerovala prevarantu koji joj je obećavao veliku zaradu na kriptovalutama, izvijestila je policija u četvrtak.

Prijevara se odvijala tijekom veljače i ožujka, kada je počinitelj oštećenoj sugerirao da može ostvariti znatnu financijsku dobit ulaganjem u kriptovalute te je od nje zatražio više novčanih uplata što je ona u nekoliko navrata i učinila.

Tek naknadno je shvatila da je prevarena za više od 30 tisuća eura što je jučer i prijavila nadležnoj policijskoj upravi.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske su poručili kako nastavljaju potragu za počiniteljem te su ponovno uputili apel građanima na pojačan oprez u komunikaciji s nepoznatim osobama, posebice putem društvenih mreža.

