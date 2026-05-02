TRAŽI GA HGSS

Muškarac u Slavonskom Brodu skočio u Savu pa nestao

Muškarac u Slavonskom Brodu skočio u Savu pa nestao
Foto: Net.hr

Unesrećeni se navodno na jednom od splavova družio s prijateljima, a onda je odlučio ući u rijeku

2.5.2026.
14:42
Tesa Katalinić
Net.hr
U Slavonskom Brodu je u tijeku potraga za muškarcem (52) koji je na Praznik rada uskočio u rijeku Savu i nestao. 

Iz PU brodsko-posavske potvrdili su za PlusPortal da je muškarac u petak, oko 16:30, ušao u Savu u Splavarskoj ulici. 

Unesrećeni se navodno na jednom od splavova družio s prijateljima, a onda je odlučio ući u rijeku. Nakon što je skočio u hladnu vodu, više nije izronio. 

Ubrzo su alarmirane sve hitne službe, a u potrazi sudjeluju i ronioci HGSS-a

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
