Muškarac u Slavonskom Brodu skočio u Savu pa nestao

U Slavonskom Brodu je u tijeku potraga za muškarcem (52) koji je na Praznik rada uskočio u rijeku Savu i nestao.

Iz PU brodsko-posavske potvrdili su za PlusPortal da je muškarac u petak, oko 16:30, ušao u Savu u Splavarskoj ulici.

Unesrećeni se navodno na jednom od splavova družio s prijateljima, a onda je odlučio ući u rijeku. Nakon što je skočio u hladnu vodu, više nije izronio.

Ubrzo su alarmirane sve hitne službe, a u potrazi sudjeluju i ronioci HGSS-a.

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS poslao apel građanima koji planiraju na Sljeme: 'Idite tamo gdje je prohodno'