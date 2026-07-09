Muškarac koji je pucao iz poluautomatske puške u Donjem Dragonošcu u pritvoru, objavljeni detalji drame

Muškarac osumnjičen da je tijekom višesatne policijske intervencije u Donjem Dragonošcu prijetio policajcima i pucao iz poluautomatske puške predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena i kaznena prijava, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija.

Policija sumnja da je 64-godišnjak 7. srpnja u obiteljskoj kući u Donjem Dragonošcu, tijekom intervencije policijskih službenika, ozbiljno prijetio da će ih usmrtiti pucanjem iz vatrenog oružja kako bi ih spriječio u obavljanju službene radnje.

Prema navodima policije, osumnjičeni je nakon uključivanja pripadnika Jedinice specijalne i interventne policije ponovno prijetio uporabom vatrenog oružja, te je u nekoliko navrata ispalio hice iz poluautomatske puške, dovodeći u opasnost živote policijskih službenika.

Oduzeti puška i streljivo

Pri uhićenju mu je oduzeta poluautomatska puška s trombonskim nastavkom u kojoj su se nalazila tri komada streljiva, dok je pretragom kuće, provedenom na temelju sudskog naloga, pronađen još 291 komad puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i kako je osumnjičeni oružje i streljivo nabavio i posjedovao protivno odredbama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela prisile prema službenoj osobi te dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, 64-godišnjak je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je ranije izvijestila da je muškarac nakon prijetnji ukućanima odbijao suradnju s policijom, tijekom višesatne intervencije u više navrata pucao iz vatrenog oružja te je nakon pregovora i intervencije specijalne policije uhićen. Policija napominje i kako u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.