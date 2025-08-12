Maloljetni Nijemci oružjem prijetili muškarcu, pa teško ozlijedili čovjeka koji ga je pokušao zaštititi
Uhićeni maloljetnici su uz kaznene prijave predani u policijsku pritvorsku jedinicu
Dvojicu maloljetnih njemačkih državljana uhitila je u nedjelju navečer porečka policija zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda i prijetnje 43-godišnjaku i 67-godišnjaku, izvijestila je u utorak istarska policija.
Porečka policija izvijestila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnih Nijemaca i utvrdila sumnju da je jedan počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede, a drugi kazneno djelo prijetnje.
Što se točno dogodilo?
Neslužbeno se doznaje da je riječ o 17-godišnjim Nijemcima koji su u subotu uz uporabu vatrenog oružja u Poreču, odnosno u Ulici Rade Končara uputili prijetnje 43-godišnjaku iz Poreča.
U zaštitu 43-godišnjaka stao je 67-godišnjak, također iz Poreča, koji je pokušao spriječiti protupravno ponašanje maloljetnika, da bi na njega nasrnuo drugi maloljetnik i teško ga ozlijedio.
Policija je uhitila dvojicu maloljetnika koji su u nedjelju navečer uz kaznene prijave predani u policijsku pritvorsku jedinicu.