FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAVRŠIO U BOLNICI /

Bizarna nesreća kod Čazme: Komad leda pao s kombija i pogodio drugog vozača u glavu

Bizarna nesreća kod Čazme: Komad leda pao s kombija i pogodio drugog vozača u glavu
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim nastoji pronaći kombi i čovjeka koji je bio za volanom

8.1.2026.
13:33
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač (62) u srijedu je zadobio lakše tjelesne ozljede nakon što ga je u bizarnoj prometnoj nesreći na čazmanskom području kod Blatnice u glavu udario komad leda. 

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je da je komad leda oko 15.10 sati pao s neočišćenog kombija i zatim razbio prednje staklo drugog vozila kojim je upravljao 62-godišnjak i udario ga u glavu. 

Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim nastoji pronaći kombi i čovjeka koji je bio za volanom.

Važna obavijest 

Isto tako, policija je objavila nekoliko važnih obavijesti i upozorenja kojih se vozači moraju pridržavati:

  • Prije uključivanja u promet vozači su dužni u potpunosti očistiti vozilo od snijega i leda, uključujući krov, kako ne bi ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu
  • Neočišćeni snijeg i led s vozila tijekom vožnje mogu pasti na cestu ili druga vozila te uzrokovati prometne nesreće i ozljede
  • Vozačima se savjetuje povećan oprez u zimskim uvjetima, osobito na otvorenim cestama i pri mimoilaženju većih vozila
  • Poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu ključni su za zaštitu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske obveze građana: Policija kontrolira, kazne nisu male

Prometna NesrećaLedVozač
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZAVRŠIO U BOLNICI /
Bizarna nesreća kod Čazme: Komad leda pao s kombija i pogodio drugog vozača u glavu