Bizarna nesreća kod Čazme: Komad leda pao s kombija i pogodio drugog vozača u glavu

Vozač (62) u srijedu je zadobio lakše tjelesne ozljede nakon što ga je u bizarnoj prometnoj nesreći na čazmanskom području kod Blatnice u glavu udario komad leda.

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je da je komad leda oko 15.10 sati pao s neočišćenog kombija i zatim razbio prednje staklo drugog vozila kojim je upravljao 62-godišnjak i udario ga u glavu.

Ozlijeđeni vozač završio je u bjelovarskoj bolnici, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje kojim nastoji pronaći kombi i čovjeka koji je bio za volanom.

Važna obavijest

Isto tako, policija je objavila nekoliko važnih obavijesti i upozorenja kojih se vozači moraju pridržavati:

Prije uključivanja u promet vozači su dužni u potpunosti očistiti vozilo od snijega i leda, uključujući krov, kako ne bi ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu

Neočišćeni snijeg i led s vozila tijekom vožnje mogu pasti na cestu ili druga vozila te uzrokovati prometne nesreće i ozljede

Vozačima se savjetuje povećan oprez u zimskim uvjetima, osobito na otvorenim cestama i pri mimoilaženju većih vozila

Poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu ključni su za zaštitu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih

