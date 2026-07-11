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KOBNA NESREĆA /

Tragedija kod Novog Marofa: Muškarac poginuo u šumi, rušio je drva

Tragedija kod Novog Marofa: Muškarac poginuo u šumi, rušio je drva
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Foto: Ilustracija Boris Scitar/PIXSELL

Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija

11.7.2026.
17:31
danas.hr
Ilustracija Boris Scitar/PIXSELL
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Muškarac (59) poginuo je u subotu ujutro prilikom rušenja drveća u šumi u mjestu Klimen, nedaleko Novog Marofa.

Kako je izvijestila policija, do nesreće je došlo tijekom rušenja stabla motornom pilom. U jednom je trenutku došlo do raskola stabla, nakon čega se odlomljeni dio srušio na 59-godišnjaka. Od zadobivenih ozljeda muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja svih okolnosti smrti.

PolicijaNovi MarofšumaPoginuo Muškarac
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