Terencem se zabio u automobil na A3, vozač teško ozlijeđen: Objavljeni detalji nesreće

U prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati teško je ozlijeđen 55-godišnji srpski državljanin. Policijska uprava brodsko-posavska javlja kako se nesreća dogodila na dionici autoceste A3 kod Nove Gradiške (na području općine Rešetari).

"Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo jer 27-godišnjak, upravljajući teretnim automobilom (bjelovarskih registracijskih oznaka) pod utjecajem alkohola (0,45 promila), nije održavao potreban razmak od osobnog automobila (srpskih registracijskih oznaka) koji se kretao ispred njega, pri čemu je došlo do udara teretnog u osobni automobil", stoji u priopćenju policije.

Prilikom zanošenja osobni automobil je ponovno udario u teretni, a potom i u zaštitnu odbojnu ogradu, pokazao je očevid nesreće.

Teško ozlijeđen vozač automobila

Policija je utvrdila da je za upravljačem osobnog automobila bio 55-godišnji srpski državljanin, koji je u prometnoj nesreći teže ozlijeđen, zbog čega mu je liječnička pomoć pružena u bolnici u Novoj Gradiški gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

S njim je u vozilu bila 54-godišnjakinja koja je lakše ozlijeđena.

Protiv 27-godišnjeg vozača kamiona podnesena je kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

