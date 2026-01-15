Hrvat teško stradao u austrijskom tunelu, zastrašujući su prizori s mjesta nesreće

Teška prometna nesreća dogodila se na ulazu u austrijski tunel Brentenberg u petak oko 18 sati. Kako javlja portal GPMaljevac u nesreći je teško ozlijeđen vozač teretnog vozila iz Hrvatske.

Vozač D. D. iz Bjelovara radio je za tvrtku iz Zagreba. Njegovo je stanje vrlo teško, nalazi se u komi i na respiratoru te mu se liječnici bore za život. Portal navodi kako je vozač zadobio teške tjelesne ozljede, uključujući puknuće slezene, slomljenih pet rebara te ozbiljne povrede pluća.

Riječ je o iskusnom vozaču koji godinama obavlja posao u međunarodnom transportu, a sumnja se da je do nesreće došlo zbog umora.

Požar gasilo 110 vatrogasaca

U sudaru je teretno vozilo u roku od nekoliko minuta bilo zahvaćeno plamenom i u potpunosti je izgorjelo, a zbog intenzivne vrućine nastala je značajna šteta na konstrukciji tunela.

Požar je ugašen u 19:30, a radovi na uklanjanju izgorjelog kamiona nastavili su se do kasno u noć. U akciji je sudjelovalo 110 vatrogasaca s 20 vozila i 18 djelatnika hitne pomoći sa šest vozila.

Trenutačno nije poznato kada će se promet ponovno otvoriti na cesti u smjeru Salzburga.

