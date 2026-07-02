FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRZA AKCIJA /

Drvo palo na kamper, ljudi ostali zarobljeni u njemu: Vatrogasci s Cresa podijelili fotografije noćne drame

Drvo palo na kamper, ljudi ostali zarobljeni u njemu: Vatrogasci s Cresa podijelili fotografije noćne drame
×
Foto: DVD Cres/Facebook

Na društvenim mrežama objavili su fotografije na kojim se vidi koliko je stablo zarobilo kamper

2.7.2026.
11:09
Dunja Stanković
DVD Cres/Facebook
VOYO logo
VOYO logo

Vatrogasci s Cresa objavili su detalje noćnih intervencija koje su se odvile sa samo nekoliko minuta razmaka. Oko ponoći stigla je prva dojava o aktiviranoj vatrodojavi u jednom objektu te su krenuli na teren. 

Detaljno su pregledali zgradu kako bi utvrdili zašto se upalio alarm i provjerili postoji li opasnost. Srećom, kažu, nije je bilo. 

Svega desetak minuta kasnije intervenirali su u kampu Kovačine gdje su izvlačili osobe iz kampera na koji je pao bor. 

Spasili ljude iz kampera

"Naša tri vatrogasca motornim pilama uklonila su stablo i oslobodila prolaz, čime je omogućen siguran izlazak i ponovni pristup kamperu", objavili su članovi DVD-a Cres. 

Na društvenim mrežama objavili su fotografije na kojim se vidi koliko je stablo zarobilo kamper. 

VatrogasciCresSpašavanjeStablo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike