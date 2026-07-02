Drvo palo na kamper, ljudi ostali zarobljeni u njemu: Vatrogasci s Cresa podijelili fotografije noćne drame
Na društvenim mrežama objavili su fotografije na kojim se vidi koliko je stablo zarobilo kamper
Vatrogasci s Cresa objavili su detalje noćnih intervencija koje su se odvile sa samo nekoliko minuta razmaka. Oko ponoći stigla je prva dojava o aktiviranoj vatrodojavi u jednom objektu te su krenuli na teren.
Detaljno su pregledali zgradu kako bi utvrdili zašto se upalio alarm i provjerili postoji li opasnost. Srećom, kažu, nije je bilo.
Svega desetak minuta kasnije intervenirali su u kampu Kovačine gdje su izvlačili osobe iz kampera na koji je pao bor.
Spasili ljude iz kampera
"Naša tri vatrogasca motornim pilama uklonila su stablo i oslobodila prolaz, čime je omogućen siguran izlazak i ponovni pristup kamperu", objavili su članovi DVD-a Cres.
Na društvenim mrežama objavili su fotografije na kojim se vidi koliko je stablo zarobilo kamper.