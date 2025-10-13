Otkriveni detalji drame u Virovitici, oglasio se liječnički sindikat: 'Ovo nije izoliran slučaj'

Policija je zaprimila dojavu da na Hitnom bolničkom prijemu, Opće bolnice Virovitica, medicinsko osoblje ima problema s jednom osobom. Kako su izvijestila PU Virovitičko-podravska, dolaskom policije na mjesto dojave zatečen je muškarac koji je odbijao suradnju s medicinskim osobljem.

"U jednom trenutku je iz džepa hlača izvadio preklopni nož s kojim si je zadao ubodnu ranu u predjelu prsišta. Policijski službenici su muškarca savladali uz samoinicijativnu pomoć liječnika i građanina koji se nalazio u čekaonici", pojašnjavaju iz policije.

U ovom događaju osim muškarca koji si je sam nanio ozljedu, lakše je ozlijeđen liječnik i građanin dok policajci koji su postupali nisu ozlijeđeni. Muškarac je u medicinski zbrinut u Neuropsihijatrijskoj bolnici dr. Ivan Barbot u Popovači, a policija provodi daljnje kriminalističko istraživanje.

Liječnički sindidakt: 'Ni milimetra dalje normalizaciji nasilja'

O cijelom slučaju oglasili su se i iz Hrvatskog liječničkog sindikata. Predsjednica Renata Čulinović-Čaić upozorava da svaka relativizacija nasilja u bolnicama nad liječnicima i zdravstvenim osobljem vodi prema normalizaciji takvog ponašanja.

"Koliko daleko treba sve otići, kolikom broju napada na liječnike još trebamo svjedočiti kako bismo zaštitili ljude koji se brinu za zdravlje hrvatskih građana? Koliko brutalno treba nasilje nad liječnicima postati da bi se konačno reagiralo? Svaki puta kada se takvo nešto dogodi, a činjenica je da su tjelesni napadi na liječnike sve učestaliji, govori se o "izoliranim" slučajevima. Međutim, kad "izolirani" slučajevi postanu redovita pojava, onda govorimo o obrascima ponašanja koji se normaliziraju, a to nećemo dopustiti. Verbalni napadi na liječnike na radnom mjestu već su nažalost ustaljena pojava, a sada su sve češći i oni tjelesni", kaže Čulinović-Čaić.

Iz liječničkog sindikata upozoravaju da više od godinu i pol na nastavak pregovora o Granskom kolektivnom ugovoru s ciljem uvođenja reda u zdravstveni sustav "Problemi godinama stavljaju pod tepih, nažalost događaju se ovakve situacije u kojima stradavaju liječnici. Jedna od tema koju HLS ima na agendi i koja će biti dio razgovora s ministricom Hrstić je i nasilje koje se događa nad liječnicima i zdravstvenim osobljem dok obavljaju svoj posao. Bolnice nisu obične zgrade, nego institucije u kojima se mora osigurati red i normalni uvjeti rada za liječnike i kao takve trebaju biti mjesta s nultom tolerancijom na nasilje, dok procesuiranje napadača mora biti brzo, a kazne napadačima stroge", zaključuje Čulinović-Čaić.

