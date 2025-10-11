Trump drugi put u šest mjeseci bio u bolnici: Liječnik otkrio kakvo mu je zdravstveno stanje

Bijela kuća objavila je u petak dopis liječnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojem je sažet njegov posjet vojnom medicinskom centru Walter Reed, gdje se cijepio protiv gripe i primio booster dozu cjepiva protiv COVID-a 19.

Trumpov liječnik Sean P. Barbarella kazao je da Trump ostaje u "iznimnom zdravstvenom stanju, pokazujući snažne kardiovaskularne, plućne, neurološke i fizičke performanse".

Njegov posjet bolnici Walter Reed opisan je kao "planirani nadzor", što je potvrdila i glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kazavši da je riječ o "rutinskom godišnjeg pregledu".

Ipak, treba naglasiti da je ovo Trumpu drugi takav posjet u pola godine. Naime, u travnju je već bio na godišnjem liječničkom pregledu.

'Rutinski pregled'

U dopisu se navodi da je pregled u petak bio dio Trumpovog "kontinuiranog plana održavanja zdravlja" tijekom kojeg je odradio laboratorijske pretrage i preventivne zdravstvene procjene.

Liječnik je pohvalio nalaze, kazavši da pokazuju "stabilne metaboličke, hematološke i srčane parametre", dok je Trumpovu srčanu dob opisao kao "14 godina mlađu od njegove kronološke dobi", prenosi NBC News.

Dodao je da je 79-godišnji američki predsjednik primio cjepivo protiv gripe i dodatnu dozu protiv COVID-a kao priprema za skora međunarodna putovanja.

Podsjetimo, očekuje se da će Trump u nedjelju posjetiti Bliski istok nakon pozitivnih pomaka u sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Trumpov posjet Walter Reedu uslijedio je otprilike mjesec dana nakon što je odbacio glasine o lošem zdravlju zbog modrice na ruci i nepojavljivanja u javnosti nekoliko dana.

U srpnju mu je također dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, koja nije opasna po život, a uzrokuje nakupljanje krvi u nogama što može dovesti do oticanja, bolova, promjena u boji kože, a u nekim slučajevima i do razvoja čireva.

