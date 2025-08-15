VOZAČ POGINUO /

Auto smrskan do neprepoznatljivosti, dijelovi razasuti po cesti: Uznemirujući prizori kod Pule

Auto smrskan do neprepoznatljivosti, dijelovi razasuti po cesti: Uznemirujući prizori kod Pule
Foto: Sasa Miljevic/pixsell
Vozač automobila umro je u petak ujutro u teškoj prometnoj nesreći u Valturi kraj Pule.

Policijska uprava istarska navela je da je u 8.00 sati u automobilu sletio s državne ceste D66 nedaleko od skretanja za kaznionicu u Puli, udario u stablo i poginuo. U trenutku sudara bio je sam u vozilu. 

Okolnosti i detalji strašne nesreće bit će poznati nakon što policija obavi očevid. 

Stravični prizori 

Pixsellov fotoreporter na licu mjesta zabilježio je stravične prizore. Srebrno siva Mazda od siline sudara smrskala se gotovo do neprepoznatljivosti. Otpao je krov automobila, staklo je razbijeno, a po cesti su razbacana vrata. 

Na teren je izašla policija i vučna služba, a na dijelu prometnice stvorile su se gužve. 

 

 

15.8.2025.
11:57
Erik Sečić
Sasa Miljevic/pixsell
PulaPrometna NesrećaAutomobil
