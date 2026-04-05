Zašto se za Uskrs tucamo jajima? Vjerovanja otkrivaju čudesnu sreću koja će pratiti pobjednika

Zvuk pucketanja ljuske jajeta jedan je od najprepoznatljivijih zvukova uskrsnog jutra. Tucanje ili kucanje jajima omiljena je tradicija koja okuplja obitelj oko stola, izazivajući smijeh i natjecateljski duh.

No, ovaj jednostavan i zabavan običaj puno je više od puke igre. Njegovi korijeni sežu duboko u prošlost, a simbolika koju nosi govori o pobjedi života, novim počecima i sreći koja prati pobjednika.

Simbolika pobjede života nad smrću

U samom srcu kršćanske tradicije, jaje simbolizira grob Isusa Krista. Njegova čvrsta ljuska predstavlja zapečaćenu grobnicu iz koje, naizgled, nema izlaza. Čin kucanja i trenutak kada ljuska puca moćan je prikaz uskrsnuća - trenutka kada je Krist ustao iz groba, pobijedivši smrt.

Svako napuknuto jaje tako postaje podsjetnik na temelj kršćanske vjere i radost novog života. Tradicija bojanja jaja, posebice u crvenu boju, dodatno produbljuje ovu simboliku.

Crvena boja predstavlja prolivenu Kristovu krv, ali istovremeno i ljubav, radost i životnu energiju. Prema jednoj od legendi, Marija Magdalena je, došavši pred rimskog cara kako bi mu navijestila radosnu vijest, kao dokaz ponudila jaje.

Car je navodno rekao: "Krist nije uskrsnuo, kao što ni to jaje nije crveno." U tom je trenutku jaje u njezinoj ruci postalo žarko crveno.

Ipak, simbolika jajeta kao izvora života starija je i od kršćanstva. Mnoge drevne kulture, od Egipćana do Perzijanaca, smatrale su jaje kozmogonijskim simbolom, prikazom stvaranja svijeta i buđenja prirode nakon duge zime.

Stoga se ovaj običaj savršeno uklopio u proljetnu proslavu Uskrsa, spajajući drevna vjerovanja o ponovnom rođenju prirode s kršćanskom porukom o uskrsnuću.

Stoljeća tradicije, od Zagreba do svijeta

Običaj kucanja jajima prakticirao se diljem srednjovjekovne Europe. Jedan od najstarijih pisanih tragova ove tradicije na našim prostorima potječe iz 14. stoljeća, iz kronike koja ga spominje kao važan dio proslave Uskrsa u Zagrebu.

Folkloristi su pronašli i zapise o tucanju jajima u Poljskoj u 15. stoljeću, potvrđujući duboku ukorijenjenost ovog običaja u srednjoeuropskoj kulturi.

Širenju običaja vjerojatno je pridonijela i korizmena praksa. Tijekom četrdeset dana posta, konzumacija jaja, mesa i mliječnih proizvoda bila je zabranjena.

Budući da kokoši nisu prestajale nesti, do Uskrsa bi se u kućanstvima nakupio višak jaja koja je trebalo brzo potrošiti. To je bio idealan povod za gozbe i igre poput tucanja jajima, koje su postale središnji dio proslave.

Danas je ova tradicija poznata diljem svijeta pod različitim imenima. U Engleskoj se zove egg jarping te se čak održava i svjetsko prvenstvo. Grci ga zovu tsougrisma i prakticiraju ga uz tradicionalni pozdrav "Christos anesti!" (Krist je uskrsnuo!).

U američkoj saveznoj državi Louisiani, među potomcima francuskih doseljenika, poznat je kao pocking, a natjecanja su ondje prava znanost - od uzgoja posebnih pasmina kokoši koje nesu tvrđa jaja do preciznih tehnika kuhanja.

Što donosi pobjedničko jaje?

Osim radosti pobjede nad ostalim članovima obitelji, vjeruje se da jaje koje ostane čitavo svom vlasniku donosi posebnu sreću. Prema narodnom vjerovanju, pobjednik tucanja osigurao je sebi dobro zdravlje, napredak i blagostanje tijekom cijele godine.

U nekim se kulturama, poput rumunjske, vjeruje da će osoba s najtvrđim jajetom uživati u najdužem životu. Pobjeda simbolizira snagu i otpornost, a pobjedničko jaje postaje talisman koji će svoga vlasnika štititi od nedaća.

S ovim vjerovanjem povezan je i običaj čuvanja prvog obojanog jajeta, poznatog kao "čuvarkuća". Ono se ne jede i ne razbija, već se čuva na posebnom mjestu u domu, najčešće uz ikonu ili na prozoru, sve do idućeg Uskrsa. Vjeruje se da čuvarkuća štiti ukućane i dom od bolesti, zlih sila i svake nesreće.