Ove stvari na Uskrs donose sreću: Jednu od njih nikako nemojte propustiti, razlog je šokantan

Uskrs je blagdan koji u sebi spaja duboku vjersku simboliku Kristova uskrsnuća i buđenje prirode nakon duge zime. Upravo u tom spoju svetog i svjetovnog, kršćanskih običaja i drevnih poganskih vjerovanja, stoljećima su se rađala i prenosila brojna praznovjerja.

Dok se danas mnoga od njih čine simpatičnima ili neobičnima, generacijama su služila kao putokaz za osiguravanje sreće, zdravlja i bogatog uroda u godini koja dolazi.

Od odjeće koju nosimo do hrane koju jedemo, gotovo svaki aspekt uskrsne proslave prožet je slojem narodnih vjerovanja koja i danas žive.

Nova odjeća i pisanice kao zalog za sretnu godinu

Jedno od najpoznatijih i najraširenijih vjerovanja jest ono da se na Uskrs mora odjenuti barem jedan novi komad odjeće. Ovaj običaj simbolizira novi početak i obnovu, a vjeruje se da donosi sreću i blagostanje u nadolazećoj godini. Stara pučka predaja kaže da time iskazujemo poštovanje prema blagdanu, ali i prizivamo pozitivnu energiju.

Naravno, Uskrs je nezamisliv bez jaja, simbola ponovnog rođenja i plodnosti. Praznovjerja vezana uz uskrsna jaja brojna su i raznolika. U nekim se krajevima vjeruje da razbijanje jajeta na uskrsno jutro donosi sreću tijekom cijele godine.

Posebno sretnim znakom smatra se pronalazak jajeta s dva žumanjka, što se tumači kao najava skorog bogatstva, vjenčanja ili drugog velikog dobitka.

U hrvatskoj tradiciji važnu ulogu ima i prvo jaje koje se pojede na uskrsno jutro. Glava obitelji ga često dijeli na onoliko dijelova koliko ima ukućana, a zajedničko blagovanje simbolizira slogu i zdravlje obitelji.

Među sretne uskrsne znakove ubraja se i viđenje zeca na uskrsno jutro, što se smatralo vjesnikom uspješne godine. Isto tako, vjerovalo se da djeca rođena na sam Uskrs imaju posebnu sreću i zaštitu kroz život.

U nekim našim krajevima, poput Dalmacije, običaj je umiti se na Cvjetnicu ili uskrsno jutro u vodi s laticama proljetnog cvijeća, što prema vjerovanju osigurava ljepotu i zdravlje.

Moć Velikog petka: Od ljekovitog kruha do zdravlja u kosi

Iako je Veliki petak dan žalosti i tišine, za njega su vezana neka od najzanimljivijih praznovjerja. Vjeruje se da određene radnje na taj dan mogu donijeti zaštitu i blagostanje.

Primjerice, kruh ili peciva ispečeni na Veliki petak, poznati kao "hot cross buns", smatrani su ljekovitima. Prema predaji, takav kruh se nikada ne bi upljesnivio, a čuvao se u kući kao zaštita od požara i zlih duhova. Mornari su ga nosili na putovanja kako bi se zaštitili od brodoloma.

Jaja snesena na Veliki petak također su imala poseban status. Vjerovalo se da se nikada neće pokvariti i da posjeduju zaštitne moći.

U nekim dijelovima Europe čak se jedno takvo jaje zakopavalo u polje kako bi štitilo usjeve od tuče i nevremena. Jedno neobično vjerovanje, zabilježeno i u našim krajevima, kaže da šišanje na Veliki petak sprječava glavobolje i zubobolje tijekom cijele godine.

A što se nikako ne smije učiniti?

I dok su mnoga praznovjerja vezana uz prizivanje sreće, postoji jedno koje se smatralo posebno opasnim za prekršiti. Ono je izravno povezano s nošenjem nove odjeće na Uskrs.

Naime, ako odjenuti nešto novo donosi sreću, izostanak tog čina priziva nesreću. Prema starim vjerovanjima, osobu koja na Uskrs ne bi odjenula ništa novo čekala je kazna.

Blaža verzija te kazne kaže da će joj ptice, poput vrana ili pasa, zaprljati staru odjeću. No, postojala je i mnogo mračnija i zlokobnija verzija koja je služila kao ozbiljno upozorenje.

Prema njoj, onome tko ne bi iskazao poštovanje blagdanu novom odjećom, vrane bi mogle iskopati oči. Ovo drastično vjerovanje naglašava koliko je obnova, kako duhovna tako i ona vanjska, bila važna u narodnoj tradiciji.

Uz to, na Veliki petak strogo se izbjegavao rad željeznim alatima u polju, jer se vjerovalo da se "zemlja ne smije ranjavati" na dan Kristove muke.

Također, nije se pralo rublje, jer se smatralo da će na čistoj odjeći ostati mrlje krvi ili da se time "ispire" član obitelji, prizivajući nesreću.