Vrijeme na Uskrs otkriva sudbinu do kraja godine: Evo što znači kiša, a što sunce

Stara narodna mudrost kaže: kakvo je vrijeme na Uskrs, takva će biti i cijela godina. Svakog proljeća, s približavanjem najvećeg kršćanskog blagdana, ove se izreke ponovno izvlače iz škrinje sjećanja.

U vrijeme prije meteoroloških satelita i računalnih modela, ljudi su se oslanjali na promatranje prirode kako bi predvidjeli što ih čeka u mjesecima koji dolaze - hoće li ljeto biti sušno, a jesen plodna. No, koliko istine doista ima u tim stoljećima starim vjerovanjima?

Iako se danas čine kao simpatičan dio folklora, ove su izreke, poznate i kao pranostike, nekada bile ključan alat za preživljavanje, osobito u poljoprivrednim zajednicama.

Služile su kao usmena smjernica za planiranje sjetve i žetve, sažimajući generacijska iskustva o lokalnim vremenskim obrascima.

Prognoza za cijelu godinu u jednom tjednu

Jedno od najrazrađenijih vjerovanja, koje svoje korijene vuče iz njemačkog folklora, cijelu godinu "čita" iz vremena tijekom Velikog tjedna.

Prema toj tradiciji, vrijeme na Veliki četvrtak predviđa kakvo će biti proljeće, Veliki petak najavljuje ljeto, Velika subota jesen, a sama uskrsna nedjelja prognozira nadolazeću zimu.

Ako je, primjerice, jutro na Veliki petak bilo sunčano i toplo, vjerovalo se da će i početak ljeta biti takav. Slične varijacije postoje i u našim krajevima, gdje se ponekad može čuti izreka "kakvo vrijeme na Veliki petak, takva cijela godina".

Iako se detalji razlikuju od regije do regije, princip je isti: jedan specifičan dan uzima se kao ključ za predviđanje dugog razdoblja.

Što kaže kiša na uskrsno jutro?

Možda najpoznatije vjerovanje jest ono koje kaže: "Ako na Uskrs pada kiša, padat će svake nedjelje sljedećih sedam tjedana." Na prvu zvuči zlokobno, no moderna meteorologija nudi jednostavno objašnjenje.

Proljeće, osobito travanj i svibanj, u našem je podneblju ionako najkišovitije doba godine. Vremenski sustavi tada su vrlo aktivni i nije neobično da se kišna razdoblja izmjenjuju svakih pet do sedam dana, zbog čega su kišni vikendi statistički izgledniji.

Analize provedene u Sjedinjenim Američkim Državama testirale su ovu izreku na podacima iz posljednjih deset godina. Rezultati su pokazali da se vjerovanje niti jednom nije obistinilo.

U godini koja je bila najbliža potvrdi, nakon kišnog Uskrsa uslijedilo je pet kišnih nedjelja, ali ne i sedam.

Naravno, kiša u uskrsnim prognozama nije uvijek bila loš znak. Druge izreke govore da će, ako padne dovoljno kiše "da smoči džepni rubac", ljetina biti dobra.

Britanska tradicija pak tvrdi da kiša na Uskrs donosi "dobru travu, ali loše sijeno", sugerirajući da bi lipanj, mjesec košnje, mogao biti vlažan.

Zašto stare mudrosti danas gube na točnosti

Čak i da su nekad imale smisla, danas je točnost narodnih prognoza vrlo upitna iz nekoliko ključnih razloga. Prvi i najočitiji su klimatske promjene. Vjerovanja su nastala prije više desetljeća ili čak stoljeća, u drugačijim klimatskim uvjetima. Globalno zatopljenje i izmijenjeni vremenski obrasci čine stare "zakonitosti" nepouzdanima.

Drugi je problem geografsko porijeklo. Pranostika koja je možda vrijedila za kontinentalnu klimu istočne Europe gubi smisao nakon što se "preseli" u područje s drugačijim, primjerice mediteranskim utjecajima.

No, ključni argument protiv uskrsnih prognoza leži u samoj prirodi blagdana. Uskrs je pomični blagdan, a njegov se datum svake godine mijenja u rasponu od gotovo mjesec dana.

To znači da se "vrijeme na Uskrs" jedne godine odnosi na kraj ožujka, a druge na kraj travnja. Uspoređivati ta dva različita dijela proljeća i iz njih izvlačiti zaključke za cijelu godinu jednostavno nema znanstvenog smisla.

Unatoč svemu, neke narodne mudrosti ipak imaju temelja. Fenomeni poput "Ledenih svetaca" u svibnju, koji donose naglo zahlađenje, meteorološki su dokumentirani i predstavljaju anomaliju u cirkulaciji zračnih masa nad središnjom Europom.

Neke studije pokazale su i iznenađujuću točnost pojedinih izreka, poput one da "mokar svibanj donosi suh lipanj".