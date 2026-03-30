Veliki tjedan je pod utjecajem astrološkog kaosa: Ljubav i novac na najvećem testu do sada

Ušli smo u tjedan koji za mnoge ima poseban duhovni značaj, no Veliki tjedan od 30. ožujka do 5. travnja 2026. godine donosi i iznimno snažne astrološke događaje koji će utjecati na sve nas.

Dok se pripremamo za Uskrs, nebeska pozornica nudi dramatične promjene. Planet ljubavi, Venera, ulazi u svoje sjedište u znaku Bika, snažan pun Mjesec u Vagi traži od nas da preispitamo odnose, a intenzivan susret Venere i Plutona obećava duboke transformacije.

Ovo je tjedan u kojem se otpuštaju stari obrasci i traži radikalna iskrenost, kako prema drugima, tako i prema sebi.

Venera u Biku: Povratak stabilnosti i užitka

Odmah na početku tjedna, u ponedjeljak 30. ožujka, Venera ulazi u znak Bika, gdje se osjeća kao kod kuće i ostaje sve do 23. travnja. Ovaj tranzit donosi prijeko potrebnu dozu uzemljenja.

Naša pažnja seli se na opipljiva zadovoljstva, od dobre hrane i udobnosti doma do financijske sigurnosti i odanosti u odnosima. Venera u Biku je strpljiva, senzualna i cijeni dosljednost, stoga je ovo razdoblje idealno za jačanje veza koje nam pružaju osjećaj sigurnosti.

Pozvani smo da se sjetimo vlastite vrijednosti, izliječimo odnos sa svojim tijelom i pokažemo ljubav kroz konkretna djela, a ne samo riječi.

Pun Mjesec u Vagi traži istinu u odnosima

Vrhunac tjedna događa se u četvrtak, 2. travnja, kada nas obasjava pun Mjesec u Vagi. Vaga, znak partnerstva, ravnoteže i pravde, pod svjetlima ovog Mjeseca razotkriva sve neravnoteže u našim životima.

Kako se Sunce nalazi u suprotnom znaku, vatrenom Ovnu, u prvom je planu napetost između "ja" i "mi". Gdje smo previše popuštali? Gdje smo zanemarivali potrebe partnera?

Ovaj pun Mjesec, opisan kao vrijeme u kojem doslovno sve može postati stvarnost, traži od nas da pronađemo sklad između vlastite autonomije i želje za povezivanjem. Krajnji je trenutak za iskrene razgovore i otpuštanje veza koje nas iscrpljuju.

Intenzivan petak i optimističan Uskrs

Na sam Veliki petak, 3. travnja, Venera iz Bika stvara izazovan aspekt, kvadrat, s moćnim Plutonom. Ovaj tranzit može na površinu izvući skrivene napetosti, ljubomoru ili borbe za moć unutar odnosa.

Pluton nas poziva u svoje podzemlje kako bismo se suočili s obrascima koji su odavno trebali biti otpušteni. Iako može biti neugodno, ovo je prilika za dubinsko iscjeljenje i obnovu.

Kao protuteža, uskrsna nedjelja donosi dašak optimizma kroz kvadrat Sunca i Jupitera, koji potiče slavlje i velikodušnost, ali uz upozorenje da ne pretjeramo u trošenju ili očekivanjima.

Tjedna prognoza po znakovima

Ovan - Pun Mjesec u Vagi stavlja vaše partnerske odnose pod reflektor. Vrijeme je za rješavanje starih nesuglasica i donošenje važnih odluka.

Tjedan vam donosi prilike za dodatnu zaradu, no pripazite na impulzivnu potrošnju tijekom blagdanske kupovine. Zapitajte se gdje ste sigurnost tražili u materijalnim stvarima umjesto u osjećaju vlastite vrijednosti.

Bik - Ovo je vaš tjedan. Ulaskom vladarice Venere u vaš znak osjećat ćete se privlačno, samopouzdano i stabilno. Dopustite si odmor, uživajte u ljepoti i prepustite se zadovoljstvima.

Na poslu se tempo usporava, što vam daje prostora da se posvetite pripremama za Uskrs i uživanju s voljenima. Poslušajte što vam tijelo govori.

Blizanci - Pun Mjesec osvjetljava vaše polje kreativnosti, romantike i zabave, čineći vas iznimno popularnima. Očekujte pozive na druženja i prilike za nova poznanstva.

Komunikacija je vaše najjače oružje, no pripazite na neplanirane troškove. Promatrajte gdje ste dopustili da tuđa mišljenja zauzmu previše prostora u vašem umu.

Rak - Obitelj i dom bit će vam u središtu pozornosti, a emocije će biti pojačane. Pun Mjesec u Vagi donosi važne spoznaje vezane uz stambeno pitanje ili obiteljsku dinamiku.

Ovo je tjedan za emocionalno pospremanje, otpuštanje naslijeđenih obrazaca i stvaranje osjećaja sigurnosti koji dolazi iznutra, a ne izvana.

Lav - Bit ćete u centru pažnje, a vaša energija i samopouzdanje dolaze do izražaja. Iskoristite priliku da jasno iskomunicirate svoje ideje i pokažete svoje sposobnosti.

Pun Mjesec potiče važne razgovore i pregovore. Slobodni Lavovi mogli bi doživjeti uzbudljivo novo poznanstvo, a kreativnost će vam biti na vrhuncu.

Djevica - Nakon razdoblja nejasnoća, ovaj tjedan donosi jasnoću, pogotovo na području financija. Fokusirat ćete se na stabilnost, rješavanje dugova i reorganizaciju.

Dopustite si otpustiti potrebu za kontrolom; ono što vas čeka kada se prepustite puno je usklađenije s vašim putem nego što biste sami mogli isplanirati.

Vaga - S punim Mjesecom u vašem znaku, sva svjetla su uperena u vas. Ovo je ključan tjedan za redefiniranje vlastitog identiteta i onoga što želite od odnosa.

Vrijeme je da budete odlučni i stavite svoje potrebe na prvo mjesto. Iako petak može donijeti emocionalne izazove, vikend donosi olakšanje i osjećaj sklada.

Škorpion - Intuicija vam je izrazito snažna i ovo je tjedan za povlačenje, odmor i duhovnu inventuru. Pun Mjesec vas potiče da otpustite stare zamjerke i obrasce koji vas koče.

Na Veliki petak izbjegavajte napetosti u odnosima i posvetite se sebi kako biste Uskrs dočekali potpuno regenerirani i mirni.

Strijelac - Vaš društveni život je u punom jeku. Očekuju vas zanimljivi pozivi i prilike za umrežavanje, a prijatelji će igrati ključnu ulogu u vašem raspoloženju.

Važno je da poslušate vlastitu intuiciju, a ne glasove drugih. Gdje ste dopustili da vanjsko odobravanje određuje vaše odluke? Vrijeme je da to promijenite.

Jarac - Rezultati vašeg napornog rada napokon postaju vidljivi. Tjedan je usmjeren na karijeru i javni status, a pun Mjesec donosi kulminaciju važnog poslovnog projekta.

Potražite ravnotežu između ambicija i privatnog života. Blagdane iskoristite za povezivanje sa starijim članovima obitelji čiji vam savjeti mogu biti od koristi.

Vodenjak - Vaše ideje dolaze do izražaja, a fokus je na širenju vidika, učenju i duhovnom rastu. Moguće je kraće putovanje ili planiranje odlaska u inozemstvo.

Pun Mjesec potiče vas da preispitate svoja uvjerenja i otvorite se novim perspektivama. Vrijeme je da preuzmete autorstvo nad vlastitom životnom pričom.

Ribe - Mars ulazi u vaš znak, donoseći vam val energije i odlučnosti. Ipak, tjedan od vas traži da ostanete prizemljeni, posebno kada su u pitanju financije i zajednički resursi.

Pun Mjesec donosi jasnoću u intimnim odnosima. Vaša snaga leži u sposobnosti da osjećate, ali i da se hrabro suočite s prisutnim emocijama. Vi ste sami sebi siguran prostor.