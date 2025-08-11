Trudnoća 28-godišnju djevojku pretvorila u staricu!

Farah Faizal, 28-godišnja Malezijka, izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama kada je objavila što ju je snašlo tijekom trudnoće. A sirota se pretvorila u staricu, u ženu koja je praktički preko noći ostarjela za četrdesetak godina.

Lice su joj ispunile bore, povećali su joj se nos i uši, a usto je gotovo svakodnevno na njemu otkrivala nove pustule, odnosno uzdignute kožne lezije ispunjena gnojem.

Koža joj se usto upalila i izazvala strahovit svrab, što ju je dovelo na rub očaja:

"Preživjela sam devet mjeseci kaosa i imala sam sreće što me suprug od prvog dana podržavao te mi pomagao da zadržim zdrav razum. Sada sam napokon majka, dok je proces ozdravljenja u tijeku", napisala je Faizal na društvenim mrežama.

Foto: Screenshot

"Suprug je umirivao moje strahove i uvijek me podsjećao koliko sam lijepa, jaka i vrijedna ljubavi", naglasila je ta mlada djevojka, koja je početkom kolovoza na Instagramu podijelila kako je izgledao njezin put od patnje do poboljšanja.

Njezina priča u međuvremenu je skupila preko čak 40 milijuna pregleda na X-u, pa iako nigdje nije rečeno što je izazvalo takvu grozotu, britanski tabloid The Sun prenio je mišljenje jedne stručnjakinje koja je kazala da su vjerojatno u pitanju bili hormonalni poremećaji.

"Usto, iako trudnički nos nije medicinski izraz, mnogim ženama nosevi mogu izgledati veće pred kraj trudnoće, a mogu imati i češće iscjedak iz nosa", otkrila je Jessica Madden, certificirana neonatologinja, pedijatrica, savjetnica za laktaciju i medicinska direktorica Aeroflow BreastPumpsa.

Bilo kako bilo, pogledajte u nastavku kako je Farah izgledala prije trudnoće, tijekom trudnoće i kako se danas oporavlja.