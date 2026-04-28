Stotinu kuhara srušilo je rekord: Napravili su najdulji tiramisu na svijetu i šokirali ljude

U Londonu je nedavno postavljen spektakularan kulinarski rekord koji je privukao pažnju svjetske javnosti. Tim od stotinu talijanskih kuhara okupio se u gradskoj vijećnici u Chelseaju kako bi stvorio najduži tiramisu na svijetu.

S impresivnom dužinom od 440,6 metara, ova divovska slastica ne samo da je osigurala mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda, već je i simbolično prenijela krunu za najpoznatiji talijanski desert iz Italije u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Rekord srušen s velikom razlikom

Prethodni rekord, postavljen 2019. godine u Milanu, iznosio je 273,5 metara. Londonski pothvat nadmašio ga je za više od 60 posto, postavljajući novi, iznimno visok standard.

Događaj, koji se odvijao tijekom dva dana, kulminirao je petosatnim slaganjem deserta pred očima službenog suca iz Guinnessove knjige rekorda.

No, nije bila važna samo dužina. Pravila su bila iznimno stroga kako bi se osiguralo da je riječ o jedinstvenom i kvalitetnom desertu.

Cijeli tiramisu morao je biti visok najmanje osam i širok 15 centimetara. Svaki segment morao je zadovoljiti iste standarde kvalitete, što je od kuhara zahtijevalo nevjerojatnu preciznost i koordinaciju.

Kako je rekao jedan od kuhara, Carmelo Carnevale, cilj nije bio samo napraviti nešto dugo, već nešto što je ujednačeno i savršeno od početka do kraja. Na pitanje što čini dobar tiramisu, Carnevale je odgovorio: "Vrlo dobra kava, lijepa i čvrsta krema te puno strasti."

Divovski pothvat u brojkama

Količina sastojaka potrebnih za ovaj projekt bila je zapanjujuća. Kuhari su iskoristili oko 2,2 tone mascarpone sira, više od tri tisuće jaja i čak 50.000 piškota natopljenih kavom. Recept je bio strogo tradicionalan, bez prečaca ili modernih varijacija. Tim je inzistirao na tome da se svakom metru posveti ista pažnja kao i pri pripremi jedne porcije u restoranu.

Rad je bio organiziran u sinkroniziranim timovima koji su neprekidno radili kako bi složili slojeve bez narušavanja strukture. Održavanje uniformnosti po cijeloj dužini pokazalo se jednim od najvećih izazova, jer je i najmanja nedosljednost mogla ugroziti cijeli pokušaj obaranja rekorda.

Osobna misija i zahvala Ujedinjenom Kraljevstvu

Iza cijelog projekta stoji kuhar Mirko Ricci, za kojeg ovaj rekord ima i osobno značenje. Ricci je već držao titulu 2017. godine, no izgubio ju je dvije godine kasnije od tima iz Milana. Događaj u Londonu bio je njegov odlučan povratak na scenu kako bi vratio ono što je smatrao nedovršenim poslom.

Za Riccija i njegov tim, ovo je bilo više od obaranja rekorda. Bila je to proslava talijanskog kulinarskog identiteta na međunarodnoj pozornici.

Odlučili su se za London, kako je Ricci objasnio za BBC, kao znak zahvale Ujedinjenom Kraljevstvu. Cijeli desert simbolično je posvećen britanskom kralju i kraljevskoj obitelji, a na vrhu ga je krasila velika zlatna kruna.

Osim spektakla, događaj je imao i humanitarni karakter. Porcije rekordnog tiramisua prodavale su se posjetiteljima, a sav prihod namijenjen je zakladi Esharelife koja podupire obrazovanje i dobrobit djece.

Postoji tiha ironija u činjenici da svjetski rekord za najduži tiramisu sada pripada Londonu, a ne Veneciji, Trevisu ili nekom drugom talijanskom gradu koji se ponosi titulom rodnog mjesta ove slastice.

Desert čije ime znači "podigni me" svoj je najekstremniji fizički izraz doživio u srcu Chelseaja. Nema sumnje da će se Italija pokušati vratiti i povratiti titulu. No, do tada, negdje u Londonu, 440 metara slatkog ponosa čeka da bude pojedeno.