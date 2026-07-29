Slavila je dolazak kćeri, dijelila snimke ultrazvuka i to sve za bebu koja je zapravo lutka

Škotska je ostala u šoku nakon što je otkrivena nevjerojatna priča Kire Cousins, 23-godišnjakinje koja je mjesecima obmanjivala svog partnera, obitelj i prijatelje, glumeći trudnoću da bi na kraju kao svoju novorođenu kćer predstavila - plastičnu lutku.

U svom prvom velikom intervjuu za Sunday Mail objasnila je što se krije iza bizarne prevare koja je zgrozila javnost.

Mreža laži koja je izmakla kontroli

Kira Cousins nije prezala ni pred čim kako bi uvjerila okolinu u svoju trudnoću. Mjesecima je nosila lažni trbuh, dijelila ultrazvučne snimke i organizirala raskošnu zabavu za otkrivanje spola djeteta.

Njezina obmana išla je toliko daleko da je objavljivala fotografije skupih poklona, uključujući kolica vrijedna tisuću funti, i videomontaže generirane umjetnom inteligencijom koja je prikazivala "bebu kako se rita u trbuhu". Tvrdila je čak da su prenatalni testovi otkrili srčanu manu.

U svom prvom intervjuu, Kira je priznala pogrešku, no tvrdi da je sve započelo nakon što je doživjela spontani pobačaj. "Nisam mu mogla reći. Izgubila sam dijete. Pokušala sam mu reći kad se to dogodilo. Još uvijek imam poruke na mobitelu koje glase: 'Jamie, moramo sjesti', ali nisam mogla razgovarati s njim. Mogu priznati: nisam trebala koristiti lutku, ali u isto vrijeme, nitko ne zna kakva je naša veza zapravo bila", izjavila je.

Partner u šoku: 'Da sam znao, pobjegao bih ranije'

S druge strane priče je Jamie Gardner, čovjek koji je iskreno vjerovao da je postao otac djevojčice Bonnie-Leigh Joyce. Njegova je reakcija oštra.

On negira da mu je ikada pokušala reći za pobačaj i tvrdi da ne bi nastavio vezu da je znao istinu. "Da sam ikada znao da je to zapravo lutka, pobjegao bih puno ranije. Iskreno, nemam pojma što se tu zapravo dogodilo", rekao je Jamie.

Kira je pokušala objasniti da je situaciju otežalo to što se Jamie u početku protivio ideji da imaju dijete, što je on odbio komentirati. Njegova je poruka jasna: "Želim se što više udaljiti od nje. Samo želim nastaviti sa svojim životom", poručio je.

Polagano rasplitanje klupka

Mjesecima je Kira uspijevala održavati iluziju, čak i nakon rođenja djeteta teškog navodno 2,4 kilograma. Svoju obitelj i prijatelje držala je na distanci, ne dopuštajući nikome da se približi bebi.

"Cijela moja obitelj se pitala: 'Što se događa? Je li ona depresivna?' jer nisam dopuštala nikome blizu te lutke, samo meni i Jamieju", ispričala je.

Ipak, sumnje su rasle: mlađi rođaci su nakon jedne vožnje posumnjali da je beba lažna, a drugima je bilo čudno što nitko nikada nije čuo dijete da plače.

Klupko se odmotao kada je Kirina majka u njezinoj spavaćoj sobi pronašla realističnu lutku. Suočena s istinom, Kira tvrdi da je sve priznala Jamieju.

"Rekao je: 'Ti si psihopat' i samo je izišao. To je bio posljednji put da smo se vidjeli", prepričala je trenutak raspada veze. Jamie, međutim, osporava i taj dio priče, tvrdeći da istinu nije saznao izravno od nje.

Foto: TikTok

Prebacivanje krivnje i povlačenje iz javnosti

Iako priznaje dio krivnje, Kira u svojim izjavama pokazuje i nedostatak kajanja, prebacujući odgovornost na one koje je prevarila. "Ako nisu shvatili, onda su bili glupi", izjavila je, šokiravši javnost.

Posebno je prozvala bivšeg partnera, tvrdeći da je upravo on, s obzirom na to da je jedini uz nju bio blizu djeteta, trebao prvi shvatiti o čemu se radi.

"Jamie je tu lutku, bez mene, odveo u kuću svojih roditelja. Svi u toj kući su je vidjeli i nitko nije ništa posumnjao. Ako je itko trebao znati, to je bio Jamie", ustvrdila je.

Nakon što je priča postala viralna, Kira je potpisala ugovor za snimanje dokumentarca, no kasnije je odustala.

"Donijela sam odluku o povlačenju iz dokumentarca jer vjerujem da je to najbolji ishod za sve uključene. U ovom trenutku ne osjećam da je pravo vrijeme", objavila je.