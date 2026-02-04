Sjećate li se? Ove statuse smo svi pisali 2009., a danas bi najradije propali u zemlju

Dok Facebook danas, 4. veljače, slavi svoj 22. rođendan, idealna je prilika da se prisjetimo vremena kada je ova društvena mreža izgledala i funkcionirala potpuno drugačije. Godina 2009. bila je prekretnica. Platforma je postala profitabilna, a u veljači te godine uveden je legendarni gumb "Like" koji je zauvijek promijenio internetsku interakciju.

No, ta je godina ostala zapamćena i po nečemu drugom: statusima koje danas smatramo vrhuncem "cringea". Prije nego što zaronimo u arhivu digitalne sramote, važno je razumjeti ključni tehnički razlog zašto su naši statusi zvučali tako čudno.

Statusi u trećem licu: Originalni grijeh

Čak i nakon što je Facebook uklonio obavezno "is", nastavili smo pisati kao da o nama izvještava netko treći. Statusi poput "Marko Marković se pita što će danas za ručak" ili "Ivana Ivić upravo gleda film" bili su standard.

Danas to zvuči kao da smo svi imali osobnog biografa koji je dokumentirao svaki naš, pa i najbanalniji, potez.

Višak interpunkcije kao dokaz emocija

Zašto napisati jednu točku kad možeš dvadeset? Zašto jedan uskličnik kad možeš cijeli red? Rečenice koje su završavale s "!!!!!!!!!!" ili "?????????" bile su jasan znak da proživljavamo neviđenu dramu ili euforiju.

"Jedva čekam vikend!!!!!!!!!!!" bila je objava koja je signalizirala da je radni tjedan bio ravan preživljavanju u divljini.

Doba kad je 'w' zamijenilo 'v'

Jedan od najprepoznatljivijih trendova tog doba bila je masovna upotreba slova "w" umjesto "v". Rečenice poput "Wolim te, swatkice moja" ili "Idemo wan wečeras" bile su posvuda.

Ovaj lingvistički fenomen, čije porijeklo nikad nije u potpunosti razjašnjeno, danas izaziva kombinaciju nostalgije i jeze.

Dubokoumne misli o prijateljstvu i izdaji

Zidovi su bili preplavljeni citatima o smislu života, pravim prijateljima i lažnim ljudima. "Prijatelji su kao zvijezde, ne vidiš ih uvijek, ali znaš da su tu..." bio je klasik, često napisan s nekoliko pravopisnih grešaka i popraćen slikom zalaska sunca preuzetom s interneta.

Foto: Shutterstock

Besmisleno izvještavanje o lokaciji

Prije nego što su postojali "check-inovi", postojali su statusi. "Petar Petrović is... u kuhinji", "Ana Anić is... na balkonu". Nije bilo važno što ondje radite, bilo je bitno obavijestiti svojih dvjesto prijatelja o vašoj točnoj poziciji unutar vlastitog doma.

Stihovi kao status: Kad duša progovori

Bez navodnika, bez imena izvođača, samo stih popularne pjesme izbačen u eter. Najčešće se radilo o refrenima narodnih ili pop pjesama koji su savršeno opisivali naše trenutno emocionalno stanje, bilo da je riječ o slomljenom srcu ili neobuzdanoj sreći.

Obračun s dušmanima

Pasivna agresija cvala je na Facebooku 2009. godine. Statusi poput "Neki bi stvarno trebali gledati svoja posla!!!! Zna se na koga mislim!!!" bili su javni poziv na tračanje u komentarima i inboxu.

Identitet "dušmana" uvijek je ostao misterij za većinu, ali ciljana osoba je sigurno znala o kome se radi.

Najava odlaska na spavanje

Iz nekog razloga, osjećali smo dužnost obavijestiti cijelu svoju listu prijatelja da idemo spavati. "Ivana Ivić is... ide spavati, laku noć svima (koji su budni)" bio je uobičajen način za odjavu s mreže, kao da vodimo vlastiti televizijski program.

Zagonetni kodovi umjesto slova

Pisanje poruka korištenjem simbola i brojeva umjesto slova bio je znak da ste "cool" i da razumijete tajni jezik interneta. "M4rk0 j3 n4jj4č1" ili statusi okruženi desecima zagrada i simbola "((--_--))" bili su umjetnost za sebe.

Poruke simpatiji koje su svi vidjeli

Umjesto da direktno pristupimo osobi koja nam se sviđa, pisali smo kriptične statuse namijenjene samo njoj, ali vidljive svima. "Eh, da barem znaš što osjećam..." bila je poruka koja je izazivala susramlje kod svih prijatelja, jer su svi znali na koga se odnosi.

Foto: Shutterstock

Javno odbrojavanje

"Još 54 dana do mora!!!!", a onda sutradan "Još 53 dana!!!". Odbrojavanje do rođendana, ljetovanja ili izlaska bilo je javni projekt u kojem su sudjelovali svi naši prijatelji, htjeli oni to ili ne.

Poziv na kavu u prazno

Prije nego što su postojale grupe i napredne opcije za organizaciju događaja, status je služio kao oglasna ploča. "Tko je za kavu? Javi se u inbox." bila je objava koja je najčešće rezultirala tišinom ili s nekoliko lajkova iz sažaljenja.

Engleski citati sumnjive točnosti

"Don't judge me if you don't know me" ili "Only god can judge me" bili su obavezni statusi, najčešće popraćeni nekom "emo" ili crno-bijelom fotografijom. Točnost prijevoda i gramatike bila je u drugom planu.

Život na virtualnoj farmi

Naši zidovi bili su zatrpani obavijestima iz aplikacija. "Marko Marković is... just sent you a drink in Barn Buddy" ili objave o tome da smo upravo posadili virtualni kukuruz na FarmVilleu bile su neizbježan dio Facebook iskustva.