Hrvat poludio zbog lošeg parkiranja, pa ostavio slikovitu poruku: Ljudi umiru od smijeha

Krivo parkiranje jedno je od najvećih uzroka kaosa u prometu. Nažalost, mnogi vozači ne razmišljaju o posljedicama svojih odluka, zbog čega često ugrožavaju nesmetano kretanje drugih.

Svi smo barem jednom naišli na vozilo parkirano nasred ceste, blokirajući cijeli prometni trak i stvarajući zastoje. Slični problemi nastaju i kada je prednji ili zadnji kraj automobila ispred ili iza parkiranog mjesta, što otežava prolaz za druga vozila, pa čak i za javni prijevoz.

Jedan Splićanin nije mogao vjerovati vlastitim očima kada je ugledao automobil parkiran na dva mjesta. Osim što je zauzeo više prostora nego što je trebao, takvo neodgovorno parkiranje dodatno je otežalo parkiranje drugim vozačima.

Žestoka poruka

Frustriran, odlučio je poduzeti stvar u svoje ruke. Bez imalo oklijevanja, ostavio je žestoku poruku ispod brisača, kojom je postao pravi hit na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode".

"Uzela si dva parking mjesta. Mlada si, gledaj okolinu i razmišljaj logično. Na ovom području ionako fali parking mista, poštuj stanare", napisao je na papiru, na kojem osim oštre poruke, gospodin je odlučio dodati i ilustraciju svoje "naredbe". Umjesto običnog teksta, nacrtao je sliku koja je jasno prikazivala što misli o takvom parkiranju.

Hit na društvenim mrežama

Brojni korisnici brzo su reagirali u komentarima na Facebooku, gdje su podijelili svoje reakcije na ovu neobičnu situaciju. Dok su se neki nasmijali originalnom upozorenju i kreativnom pristupu ostavljanja poruke, drugi su istaknuli ozbiljnost problema.

"Ovo mi je popravilo dan", "Možda je početnik, zašto odmah kritike?!", "Uzalud kad opet neće shvatiti. Takvi ništa ne razumiju", "Koji kralj", "Nekome moraš nacrtati! Bravo", "Vjerojatno ženska tako stalno parkira pa joj netko doslovno nacrtao", "Ma bravo! Ovo kao da sam ja pisala/crtala", "Pa nekim ljudima se i ne može objasniti negoli nacrtati,ako i onda shvate. Tj. znaju takvi ali ih boli uvo za sve osim sebe", "Ne zanima ti nju to previše. Bitno je da se ona parkirala i opet će tako", "Slikovito objašnjeno", pisali su.