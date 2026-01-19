Nesretnika napalo jedno od najsmrtonosnijih stvorenja u morima, stravično je što je uslijedilo

Bio je to naizgled običan dan na plaži za Jauna-Paula 'JP' Kalmana, oca dvoje djece. Dok je plivao u plitkim vodama popularne plaže Balmoral u Sydneyju, podigao je nešto što je smatrao zanimljivom školjkom, savršenim suvenirom za svoju kćer.

No, u samo nekoliko trenutaka, taj ga je bezazleni čin doveo na rub smrti jer se suočio s jednim od najsmrtonosnijih stvorenja u oceanu - sa zloglasnom plavoprstenastom hobotnicom!

Incident se odvio petog veljače prošle godine, oko jedan sat poslijepodne, kada je nogom stao na školjku kamenice. Podigao ju je kako bi je bolje pogledao i tada shvatio da mu se oko palca omotala sićušna plavoprstenasta hobotnica.

"Glava hobotnice bila je veličine male pikule, a njezini kraci obavili su mi se oko zgloba", prisjetio se Kalman. "Stvorenje je bilo veličanstveno, jarko žute boje sa svjetlećim plavim prstenovima."

Odmah je prepoznao o kojoj se životinji radi i shvatio je da se nalazi u ozbiljnoj opasnosti. "Njezine male plave točke pulsirale su nevjerojatno plavom bojom, što znači da je ljuta i da me grize", ispričao je za medije.

Nakon dvadesetak minuta uslijedio kaos

Unatoč šokantnom otkriću, u početku nije osjećao nikakvu bol. Smireno je stresao životinju s ruke, sjeo na ručnik i počeo na internetu pretraživati simptome ugriza. Nije ni slutio da mu je preostalo svega nekoliko minuta prije drame.

Samo dvadesetak minuta nakon ugriza, Kalman je osjetio da mu trne palac. Ubrzo nakon toga, utrnulost se proširila i na usne. Govor mu je postajao sve nerazgovjetniji, pa je u panici nazvao bivšu suprugu Courtney i zatražio pomoć.

"Usne su mi već bile utrnule, bio sam u stanju konfuzije i teško sam govorio", rekao je.

Srećom, Courtney je brzo stigla i odvezla ga u bolnicu Royal North Shore. Svaka sekunda postala je presudna jer je otrov već počeo preuzimati kontrolu nad njegovim tijelom.

"Da nije bilo nje, bio bih mrtav. Apsolutno joj dugujem život", priznao je kasnije.

Do trenutka kada je stigao u bolnicu, Kalman je gubio svu snagu. Strahovao je da neće preživjeti vožnju. Unutar trideset minuta od prijema, bio je potpuno paraliziran.

Pri svijesti, ali zarobljen u nepomičnom tijelu

Njegovo stanje bilo je zastrašujuće. Bio je pri svijesti, zarobljen u vlastitom tijelu koje više nije mogao kontrolirati. "Čuo sam sve. Vidio sam sve. Osjećao sam kako me dodiruju. Bio sam jednostavno potpuno paraliziran", opisao je mučno iskustvo za 9News. Nije mogao micati, a uskoro ni samostalno disati.

Liječnici su se očajnički borili da mu spase život. Oči su mu se počele okretati, a unatoč njihovim molbama da ih drži otvorenima, nije imao nad njima kontrolu.

U tim trenucima misli su mu bile usmjerene na njegovu djecu i strah da ih više nikada neće vidjeti. "Mislio sam si, o Bože, je li ovo kraj? Sjećam se da sam rekao: 'Ne želim umrijeti, imam djecu'", prisjetio se.

Kako bi mu spasili život, liječnici su ga stavili u induciranu komu. Intubiran i priključen na aparate, proveo je sljedećih dvadeset sati u stanju u kojem su strojevi disali umjesto njega, dok se tijelo borilo s jednim od najmoćnijih otrova u prirodi.

Nakon dvadeset sati neizvjesnosti, Kalman se ipak probudio. Čudesno, preživio je. No, njegova borba nije bila gotova. Čak i u bolnici, nakon buđenja iz kome, doživio je nekoliko manjih napadaja paralize.

Dva dana kasnije otpušten je kući, no otrov je i dalje tinjao u njegovu sustavu.

Otrov tisućama puta smrtonosniji od cijanida

Najdramatičniji trenutak dogodio se dan nakon izlaska iz bolnice. Dok je bio u kupovini u supermarketu Aldi, iznenada je osjetio da gubi svu energiju.

"Morao sam se zaustaviti nasred prolaza, znao sam da nešto nije u redu. Sljedeće čega se sjećam je da sam ležao na podu, potpuno paraliziran."

Kalman je doživio još tri takva napada paralize, od kojih je jedan zahtijevao ponovni hitan odlazak u bolnicu. Trebali su tjedni da se njegovo tijelo u potpunosti oporavi od posljedica ugriza.

Plavoprstenasta hobotnica, iako malena, posjeduje otrov tetrodotoksin, koji je tisućama puta smrtonosniji od cijanida. Jedna hobotnica nosi dovoljno otrova da u nekoliko minuta ubije dvadeset šest odraslih osoba, a za njega ne postoji protuotrov.

Ugriz je često bezbolan zbog čega žrtve nerijetko prekasno shvate što im se dogodilo. Otrov uzrokuje brzu paralizu mišića, uključujući i dišne mišiće, što dovodi do smrti gušenjem, dok žrtva ostaje potpuno svjesna.

Nakon ovog i nekoliko sličnih incidenata, lokalne vlasti u Sydneyju izdale su upozorenje kupačima da budu oprezni i da ne diraju školjke ili istražuju kamenite dijelove plaže golim rukama.