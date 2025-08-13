Prekoračio je brzinu 27 km/h i dobio kaznu od koje bi se svatko od nas srušio u nesvijest

Neimenovani milijunaš kažnjen je s 90.000 franaka, odnosno 95,600 eura, zato što je prekoračio u brzinu 27 kilometara na sat, prenio je švicarski portal 24heures te u uvodu istaknuo kako se "sretni dobitnik" inače nalazi među 300 najbogatijih ljudi u državi.

Riječ je o Francuzu koji u Švicarskoj živi već dvadesetak godina te čije se bogatstvo procjenjuje na nekoliko stotina milijuna franaka i o kojem javnost vrlo malo zna jer rijetko daje intervjue, dodao je portal.

Nekom novce, nekom zatvor

"Prilikom određivanja iznosa financijskih kazni koje se izriču prekršiteljima, pravosudni sustav Vauda uzima u obzir njihove financijske resurse.

Stoga se optuženicima bez prebijene pare ponekad ne piše novčana kazna, već se umjesto toga šalju u zatvor na nekoliko dana, ovisno o težini prekršaja.

S druge strane, bogati pojedinci suočavaju se s kaznama koje dosežu drastično visoke razine", pojasnio je autor članka te dodao da je glavni junak priče prekršaj počinio u kolovozu 2024. godine.

"Uhvaćen je kako prebrzo vozi jednom od ulica u Lausannei brzinom od 77 km/h, a smio je ići najviše 50 km/h. Budući da je prekoračenje iznosilo gotovo 30 km/h, njegov prekršaj kvalificiran je kao teško kršenje prometnih propisa.

Tužitelj iz Ureda javnog tužitelja okruga Lausanne stoga je odredio neposrednu kaznu od 10 tisuća eura, tome dodao 40 dana kazne u iznosu po 2000 franaka po danu te uvjetnu kaznu od tri godine", rečeno je u članku u kojem je autor podsjetio da je isti muškarac već bio osuđen ta takav prekršaj pri osam godina.

Što švicarski zakon kaže o ovoj vrsti novčane kazne?

Iznos dnevne novčane kazne uređen je člankom Kaznenog zakona. U pravilu, iznosi najmanje 30 franaka, a najviše 3000 franaka.

"Sudac određuje iznos na temelju osobne i ekonomske situacije počinitelja u trenutku izricanja presude, uzimajući u obzir njegove prihode i bogatstvo, način života, obveze uzdržavanja, posebno obiteljske, i minimalnu razinu egzistencije", pojasnio je Vincent Derouand, voditelj komunikacija Ureda državnog odvjetnika.