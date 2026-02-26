Ožujak donosi financijsku sreću: Ovi horoskopski znakovi uživat će u novčanom procvatu

Dok se priroda polako budi, astrološke prilike u ožujku 2026. godine donose snažan val optimizma i promjena, osobito na financijskom planu. Nakon razdoblja stagnacije i preispitivanja, ključni planetarni pomaci signaliziraju početak nove ere rasta i prosperiteta.

Snažan energetski zaokret, potaknut izlaskom Saturna u znak Ovna i početkom Godine Vatrenog Konja, stvara osjećaj da su se stvari već promijenile.

Ovaj mjesec obilježit će izlazak Jupitera, planeta ekspanzije, iz retrogradnog hoda 10. ožujka, što će "odčepiti" mnoge zaustavljene projekte i financijske tokove. Istovremeno, retrogradni Merkur u Ribama, koji završava 20. ožujka, pruža priliku za reviziju planova prije kretanja naprijed.

Iako će mnogi osjetiti olakšanje i nalet pozitivne energije, astrolozi ističu da će četiri horoskopska znaka imati iznimnu priliku ne samo poboljšati svoju financijsku situaciju, već i postaviti temelje za dugoročno bogatstvo.

Ovan: Hrabrost se napokon isplati

Za ovnove, ožujak je mjesec u kojem se njihova urođena smjelost i inicijativa konačno višestruko isplaćuju. Mars, njihov vladajući planet, od sredine mjeseca ulazi u položaj sreće i uspjeha, donoseći ogromnu energiju i natjecateljski duh.

Ovo je razdoblje kada će Ovnovi iz svakog izazova izlaziti kao pobjednici, bilo da se radi o pregovorima za povišicu, natječajima za projekte ili pokretanju vlastitog posla. Početak njihove astrološke sezone 20. ožujka dodatno pojačava ovu energiju, donoseći val samopouzdanja.

Posebno značajan datum je 30. ožujak, kada Venera, planet novca, ulazi u Bika, njihovo polje financija, otvarajući vrata obilju. Mogući su neočekivani priljevi, bonusi ili isplata starih ulaganja.

Ipak, astrolozi upozoravaju da s velikom energijom dolazi i rizik od impulzivne potrošnje. Ključ uspjeha leži u usmjeravanju borbenog duha prema stvaranju, a ne trošenju.

Foto: Shutterstock

Blizanci: Prilike dolaze iz neočekivanih smjerova

Blizanci se u ožujku nalaze na vrhu liste sretnika zahvaljujući kretanju Jupitera kroz njihovo polje osobne zarade. Nakon što 10. ožujka krene direktno, financijski tokovi koji su bili blokirani ili usporeni konačno će poteći punom snagom.

Za njih to znači da novac može doći iz potpuno novih ili neočekivanih izvora. Bilo da se radi o honorarnim poslovima, unovčavanju hobija ili uspjehu u online projektima, prilike će se pojavljivati sa svih strana.

Prema astrološkim predviđanjima, posebno će profitirati oni koji rade u prodaji, marketingu, na društvenim mrežama i u zabavnoj industriji.

Mlađak u Ribama 18. ožujka dodatno aktivira njihovo polje karijere, donoseći priznanja i nagrade za prethodni rad. Savjet za Blizance je da ostanu otvoreni i fleksibilni te da brzo reagiraju na prilike koje se ukažu, jer će upravo one donijeti najveću zaradu.

Jarac: Disciplina donosi konkretne nagrade

Dok neki znakovi prosperiraju kroz brze i iznenadne prilike, jarčevi će u ožujku ubirati plodove svog dugoročnog rada, discipline i strpljenja. Ovo nije mjesec lake zarade, već razdoblje u kojem se njihov autoritet i stručnost konačno materijaliziraju.

Planetarni tranziti aktiviraju njihovo polje karijere i javnog ugleda, što donosi razgovore o promaknuću, bonuse temeljene na učinku i ponude za preuzimanje liderskih uloga.

Za jarčeve, ovo je vrijeme kada njihov trud postaje vidljiv onima koji donose odluke. Strateško planiranje i dosljednost sada se pretvaraju u mjerljivu moć i financijsku stabilnost.

Povoljni aspekti Jupitera i Saturna, njihovog vladara, podržavaju dugoročne investicije, osobito u nekretnine, te donose uspješno zatvaranje velikih poslovnih projekata. Vrijeme je da preuzmu odgovornost jer ona sa sobom nosi i značajne financijske nagrade.

Foto: Shutterstock

Ribe: Intuicija otvara vrata obilju

Ribe ulaze u ožujak nakon transformativnog razdoblja, s olakšanjem jer su Saturn i Neptun napokon napustili njihov znak. Time se raščistio put za naplatu uloženog truda i emocionalnih investicija iz prošlosti.

Ulazak energičnog Marsa u njihov znak 2. ožujka daje im snagu i odlučnost da aktivno rade na povećanju prihoda. Ovo je mjesec kada njihova urođena intuicija postaje najvrjedniji alat za prepoznavanje financijskih prilika.

Retrogradni Merkur u njihovu znaku do 20. ožujka ne donosi probleme, već priliku da u tišini preispitaju svoje vrijednosti i financijske ciljeve.

Novac može stići kroz povrat starih dugova, isplatu za ranije obavljene poslove ili kreativne projekte. Nakon 20. ožujka, kada Merkur krene direktno, idealno je vrijeme za akciju, potpisivanje ugovora i pokretanje novih inicijativa. Slušanje unutarnjeg glasa bit će ključno za otključavanje vrata obilja.