Ove stvari nipošto nemojte poklanjati za Majčin dan: Vjeruje se da donose suze i siromaštvo

Bliži se Majčin dan, dan posvećen ženama koje su nam podarile život, a s njim i slatke muke oko odabira savršenog poklona. Iako je namjera najvažnija, prema narodnim vjerovanjima i modernim pravilima bontona, postoje darovi koje biste trebali izbjegavati.

Neki, prema tradiciji, donose nesreću i svađu, dok drugi u današnje vrijeme mogu poslati potpuno pogrešnu poruku i nenamjerno povrijediti osjećaje. Kako biste izbjegli potencijalne neugodnosti, donosimo vam vodič kroz darove koji se smatraju "nesretnima".

Oštrice koje simbolički režu odnose

Jedno od najraširenijih vjerovanja odnosi se na poklanjanje oštrih predmeta. Noževi, škare, igle, pa čak i elegantni broševi, prema tradiciji, nikada se ne daruju dragim osobama.

Vjeruje se da njihova oštrica simbolički "siječe" i kida veze, donoseći tako razdor i svađe u odnose. Poklanjanje lijepog seta noževa, iako praktično, smatra se posebno lošim znakom koji može dovesti do prekida odnosa. Srećom, postoji način da se ova "kletva" neutralizira.

Ako ipak odlučite pokloniti nešto oštro, običaj nalaže da vam primatelj zauzvrat da novčić. Na taj se način dar simbolički pretvara u kupoprodaju, čime se poništava negativna energija.

Darovi koji navodno prizivaju suze

Iako su biseri desetljećima simbol elegancije i profinjenosti, u narodnom vjerovanju oni su zapravo simbol suza. Prema legendi, biseri predstavljaju suze udovica i siročadi, pa se njihovo poklanjanje smatra prizivanjem tuge, bolesti i gubitka.

Vjerovanje kaže: za svaki poklonjeni biser, primatelj će proliti jednu suzu. Sličnu simboliku nose i maramice. Budući da se najčešće koriste u tužnim trenucima, smatra se da njihovo darivanje nagovještava buduće suze i žalost.

Iako lijepo izvezena maramica može biti divan znak pažnje, prema nekim tumačenjima takvi darovi donose tugu.

Simboli siromaštva i prolaznosti

Novčanik je čest i praktičan poklon, no prema starom vjerovanju, nikada se ne smije poklanjati prazan. Prazan novčanik simbolizira besparicu i vjeruje se da će osobi kojoj je poklonjen uvijek nedostajati novca.

Kako biste osigurali financijsku sreću, u novi novčanik ili torbicu obavezno stavite barem jedan novčić. Isto pravilo vrijedi i za posuđe; prazne zdjele i lonci prizivaju siromaštvo, pa je običaj da se u njih ubaci pokoja kovanica.

Satovi se također nalaze na popisu nepoželjnih darova. U mnogim kulturama, posebno u Kini, vjeruje se da poklonjeni sat počinje odbrojavati vrijeme do rastanka ili, u ekstremnijim tumačenjima, do kraja života primatelja.

Ogledala su, s druge strane, od davnina obavijena velom misterije. Smatra se da je u njima zarobljena magija te da poklonjeno ogledalo donosi nevolje u život onoga tko ga dobije.

Budite oprezni s jezikom cvijeća

Cvijeće je klasik za Majčin dan, no i tu treba biti oprezan. Osim nepisanog pravila da se poklanja neparan broj cvjetova jer se paran nosi na groblje, važno je znati i simboliku pojedinih vrsta.

Prema viktorijanskom jeziku cvijeća, žuti karanfili simboliziraju razočaranje, a žute ruže ljubomoru. Bijeli ljiljani, iako prekrasni, često se povezuju sa sprovodima i sućuti, pa nisu najbolji izbor za slavljeničku prigodu.

Također, biljke s bodljama, poput kaktusa, trebalo bi izbjegavati jer se vjeruje da njihove bodlje simbolički "buše" i kvare odnose.

Moderni 'grijehovi': Kad dobra namjera pođe po zlu

Osim tradicionalnih vjerovanja, danas postoje darovi koji se smatraju neprikladnima jer šalju uvredljivu ili dvosmislenu poruku. Poklanjanje kućanskih aparata poput usisavača, glačala ili sredstava za čišćenje može poslati poruku da majku vidite isključivo kroz prizmu kućanskih poslova.

Slično tome, darovi poput kreme protiv bora, vage za mjerenje težine ili članarine za teretanu, iako možda dolaze s dobrom namjerom, lako se mogu protumačiti kao kritika na račun izgleda i izazvati osjećaj nesigurnosti.