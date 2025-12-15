Ove stvari ni ne pomišljajte pokloniti za Secret Santu: Donose nesreću i razdor među kolegama

Uredski hodnici i prijateljska druženja u prosincu odzvanjaju uzbuđenjem zbog jedne od najdražih blagdanskih tradicija - Secret Sante. Iščekivanje, tajnovitost i smijeh pri otkrivanju darova dio su čarolije.

No, dok razmišljate o savršenom poklonu za kolegu ili prijatelja, možda biste trebali zastati i razmisliti. Prema narodnim vjerovanjima i praznovjerjima koja sežu stoljećima u prošlost, neki darovi mogu donijeti više brige nego radosti.

Iako većina nas ne shvaća ova vjerovanja ozbiljno, nije naodmet znati što se krije iza njih, pogotovo ako je osoba kojoj darujete sklona praznovjerju.

Oštri predmeti koji 'režu' prijateljstva

Iako se kvalitetan set noževa može činiti kao sjajan poklon za kulinarskog entuzijasta, prema vjerovanjima raširenima diljem Europe i Azije, takvi darovi simboliziraju presijecanje veza.

Smatra se da darivanjem oštrog predmeta, poput noža ili škara, možete nenamjerno "prerezati" prijateljstvo ili dobar odnos s primateljem.

Ova ideja toliko je ukorijenjena da, primjerice, neki japanski proizvođači noževa uz kupljeni proizvod prilažu i kovanicu kako bi se neutralizirala loša sreća.

Srećom, postoji "protuotrov"! Ako se ipak odlučite za ovakav dar, običaj nalaže da vam primatelj zauzvrat da simboličnu kovanicu. Time se dar pretvara u kupoprodaju, čime se poništava negativna energija i čuva prijateljstvo.

Novčanik ili torbica

Poklanjanje praznog novčanika ili torbice smatra se prizivanjem siromaštva i financijskih poteškoća za osobu koja ga prima. Vjeruje se da će prazan novčanik takav i ostati.

Zato je običaj, koji se i danas poštuje, da se u novi novčanik uvijek stavi barem jedna kovanica ili novčanica kako bi se primatelju zaželjelo bogatstvo i prosperitet.

Cipele

Prema starom praznovjerju, ako nekome poklonite cipele, ta će osoba doslovno "odšetati" iz vašeg života. Bilo da se radi o partneru, prijatelju ili kolegi, ovaj dar simbolizira skori odlazak.

Zanimljivo je da postoji i suprotno vjerovanje - tko nikada nikome ne pokloni cipele, bit će bos u zagrobnom životu. Odluka je na vama.

Rupčići i marame

Iako se elegantan svileni rupčić može činiti kao profinjen dar, on tradicionalno simbolizira suze i tugu. Vjeruje se da darivanjem rupčića nekome prizivate razdoblje plača i emocionalnih poteškoća.

U Švedskoj, muškarac nikada ne bi smio pokloniti voljenoj svilenu maramicu jer bi ona njome mogla "obrisati" svoju ljubav prema njemu.

Satovi

Sat je dar koji se često povezuje s odbrojavanjem. U nekim kulturama, posebice u kineskoj, poklanjanje sata smatra se iznimno lošim znakom jer simbolizira odbrojavanje preostalog vremena u životu primatelja ili u vašem odnosu.

Vjeruje se i da sat koji stane donosi nesreću.

Svijeće

Iako su danas iznimno popularan i ugodan dar koji stvara toplu atmosferu, svijeće u nekim tradicijama simboliziraju "izgaranje" odnosa.

S druge strane, mnoge kulture ih vide kao simbol svjetla i ljubavi, pa je njihovo značenje dvojako. Ako poznajete osobu koja je praznovjerna, možda je bolje preskočiti ovaj dar.

Ogledala

Od davnina se vjeruje da ogledala imaju magična svojstva i da mogu zarobiti dio duše ili odražavati energiju. Poklanjanje ogledala smatra se nesretnim jer može unijeti nemir ili tuđu negativnu energiju u dom primatelja.

Svi znamo i za vjerovanje o sedam godina nesreće ako se ogledalo razbije, pa je možda bolje ne riskirati.

Biseri

Iako su simbol elegancije i ljepote, u nekim se narodnim predajama biseri povezuju sa suzama i tugom. Vjeruje se da svaki biser predstavlja suzu koju će osoba koja ih nosi isplakati.

Parfem

Postoji vjerovanje da ljubav i prijateljstvo nestaju kako se miris iz bočice troši. Prema toj logici, kada primatelj potroši parfem, nestat će i njegova naklonost prema vama.