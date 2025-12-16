Nadbiskup Kutleša upozorio: 'Djeci se nudi iluzija uspješne karijere bez žrtve, rada i odricanja'

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša održao je predbožićni susret s ravnateljima predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u Zagrebačkoj nadbiskupiji te im poručio da je u odgoju nužno promicati slobodu kojoj je temeljno polazište birati i činiti dobro svima.

Govoreći o odgojno-obrazovnim izazovima, objavila je Zagrebačka nadbiskupija, mons. Kutleša je u utorak u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu upozorio da se sve više "zamjećuje kriza obrazovnog govora i odgojnog smisla".

"Obitelji su sve više dezorijentirane u društvu koje zanemaruje temeljne vrline, strpljivost i smisao dugotrajnoga odgojno-obrazovnog ulaganja u djecu i mlade. Umjesto toga nudi se iluzija uspješne karijere bez žrtve, rada i odricanja, kao i brzih i financijski unosnih poslova", upozorio je. Dodao je i da na području odgoja, obrazovanja i socijalizacije djece i mladih umjesto konsenzusa i odgojnog saveza, "nailazimo na sve izraženiju kontradiktornost".

Ističe važnost duhovnosti

"Naime, obitelj, škola, Crkva i druge odgojne institucije pozvane su prenositi vrjednote, obrasce ponašanja i stavove koji se u društvu, medijima i javnom prostoru sustavno obezvrjeđuju", objasnio je nadbiskup.

Istaknuo je tu važnost duhovnosti, rekavši kako škola koja njeguje duhovnu dimenziju pomaže učenicima prepoznati da čovjekova vrijednost ne počiva samo na postignućima, ambicijama i posjedovanju, nego i na unutarnjoj snazi, karakteru i sposobnosti življenja smislenih odnosa.

"Duhovnost omogućuje djeci i mladima da razviju otpornost na pritiske konzumerizma, društvenih usporedbi i površnih ideala uspjeha te da se grade kao autentične osobe koje prepoznaju dobro u sebi i drugima", naglasio je.

Povjerenje, milosrđe, odgovornost i međusobna podrška

A u školi koja prepoznaje bogatstvo kršćanske duhovnosti, dodao je mons. Kutleša, razvija se ozračje povjerenja, milosrđa, odgovornosti i međusobne podrške, koje pomaže učenicima izgrađivati identitet utemeljen na dobroti i smislu, a ne na prolaznim standardima uspješnosti.

Nazočne su pozdravili predstojnica Ureda za vjeronauk u školi Blaženka s. Valentina Mandarić, državna tajnica i izaslanica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš kao izaslanik zagrebačkog gradonačelnika te ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.

Uime ravnatelja obratila se ravnateljica OŠ Središće Violeta Vragotuk, a uime Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Branka Štefok Bojadžija, ravnateljica OŠ Borovje u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon 5 godina, ispunila im se želja. 'Kao da sam se još jedanput rodio'