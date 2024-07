Agencija Profimedia u srijedu je donijela zanimljivo prisjećanje na to kako se ljetovalo u vrijeme komunizma. Fotografije su nastale krajem osamdesetih u Čehoslovačkoj, dakle samo nekoliko godina prije raspada te federacije, a zabilježene su početkom kolovoza na rijeci Lužnice. Jadran je u to doba za mnoge Čehe i Slovake bio samo san, no u međuvremenu se situacija bitno promijenila. Danas čine značajan udio u ukupnom broju turista u našoj državi, pogotovo Česi koji su lani dosegnuli brojku od 6 %.