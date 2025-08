Ovaj zadatak izludio je tisuće ljudi: Samo 1% njih uspjelo je pronaći zmiju, možete li vi?

Detektivski izazovi sve su popularniji na društvenim mrežama, osobito oni u kojima je cilj pronaći životinju toliko dobro zakamufliranu da je gotovo nemoguće primijetiti je na prvi pogled.

Upravo jedan takav zadatak postao je viralan na Redditu, gdje je zainteresirao više od 3000 korisnika na popularnoj stranici "FindTheSniper".

Naizgled obična fotografija prikazuje dvorište ispred kuće, s električnim roštiljem u prvom planu. Dojam je kao da se vlasnici pripremaju za opušteno popodne, druženje i uživanje u hrani.

No, iza idilične scene krije se nešto sasvim drugo - zmija.

'Nikad je ne bih primjetio'

Upravo zbog svoje gotovo savršene kamuflaže, zmiju je iznimno teško uočiti, a autor fotografije odlučio je izazvati korisnike.

Komentari su brzo počeli pristizati. Neki su odmah primijetili uljeza, drugi su priznali da su osjetili nelagodu i strah, dok su treći dugo zurili u fotografiju bez uspjeha.

"Oh, to je zastrašujuće", "Nikad u milijun godina to ne bih vidio", "Čak sam i zumirao na to jer sam mislio da izgleda moguće, ali ipak nisam primijetio", "Nevjerojatno, to nikad ne bih primijetio", "Lakše nego što sam očekivao i prilično zastrašujuće", "Lijepo kamuflirano", "To je dobro. Trebalo mi je vremena", samo su neki od komentara.

Gdje se skriva zmija?

Na prvi pogled, scena izgleda sasvim obična - crijevo je ištekano i prebačeno preko vanjske utičnice. No, upravo na tom detalju skriva se ono što je mnogima promaknulo: crna, debela zmija, gotovo identične boje kao i crijevo, neprimjetno se omotala oko utičnice.

Tek kada se bolje pogleda, primijeti se kako njezina glava puže prema dolje, polako se odvajajući od tijela koje i dalje ostaje prebačeno preko utičnice.