Otac joj je na samrti vrištao da vidi pakao: Otkrila je detalje koje lede krv u žilama

Žena je na društvenim mrežama podijelila potresnu priču o posljednjim danima svog oca, čovjeka uništenog alkoholizmom, čija je zastrašujuća vizija pakla u bolničkoj sobi dovela do neočekivanog preokreta i promijenila njezin život.

Njegovo svjedočanstvo, kako kaže, "neki ljudi jednostavno moraju čuti".

Vapaji iz bolničkog kreveta

Opisujući svoje djetinjstvo, prisjetila se oca kao "divnog" čovjeka sve do njezine sedme godine, kada se pretvorio u "zlog alkoholičara".

Godinama se borio s ovisnošću, no stanje se samo pogoršavalo dok mu nije dijagnosticirana teška ciroza jetre. Nekoliko tjedana prije smrti, dok je ležao u bolnici, dogodilo se nešto što će joj se zauvijek urezati u pamćenje. Ušla je u njegovu sobu i zatekla ga kako vrišti i preklinje je da ode.

"Što nije u redu?", pitala ga je. "Zar ne vidiš da zidovi gore? Izgorjet ćeš, moraš izaći!", panično je vikao. Medicinske sestre su pretpostavljale da je riječ o deliriju uzrokovanom apstinencijom, no ona je osjećala da se događa nešto dublje.

Opisivao je škrgut zubi, neizdrživ smrad od kojeg mu je pozlilo i neprestano je zapitkivao: "Zar ne osjećaš taj miris? Zar ne vidiš one životinje?". Upozoravao ju je da stvorenja imaju zube duge nekoliko centimetara i da će je ubiti ako ne pobjegne.

Iako mlada, instinktivno je znala da njezin otac "ima viziju pakla". Vjerovala je da ga je Bog proveo kroz to stravično iskustvo kako bi mu otvorio oči, jer je cijeli život bio nevjernik.

Mir nakon oluje: neočekivani preokret

"Nikada neću zaboraviti taj dan u bolnici. Pratit će me cijeli život", ispričala je. Posljednje dane proveo je u hospiciju, a neposredno prije smrti izrazio je želju da postane vjernik i prihvati Isusa u svoje srce.

Njezin stric, propovjednik, bio je uz njega i zajedno su se pomolili. U tom trenutku, prisjeća se, u sobi punoj obitelji zavladala je potpuna tišina.

"Sobu je ispunio nevjerojatan mir i po prvi put sam istinski, najjače zaplakala, jer sam znala da je prihvatio Isusa. Osjetila sam mir u prostoriji", posvjedočila je.

Posljednji put kada je bio potpuno budan, pogled mu je bio usmjeren prema dnu kreveta. Soba je bila mračna, osvijetljena samo svjetlom televizora. Pogledao ju je i upitao: "Zar ne vidiš ono jarko svjetlo?". Upitala ga je: "Jarko svjetlo?".

Odgovorio je: "I ondje je moja mama. Mama mi je podno kreveta." Rekao je da vidi svoju majku i predivno, zasljepljujuće jarko svjetlo. Nakon toga je zatvorio oči. Pet minuta kasnije, rođakinja joj je prišla i rekla da je upravo izdahnuo.