Osvojila je milijune pa joj je trgovac bacio listić: Sada strepi hoće li ikada dobiti novac

Teško je zamisliti veću noćnu moru od toga da napokon osvojite milijune na lutriji, a zatim izgubite dobitni listić. Upravo se to dogodilo majci dvoje djece, Kath Main, koja je nakon godinama igranja istih brojeva osvojila čak 12 milijuna funti (oko 14 000 eura).

Listić je odnijela na provjeru, no ondje su joj rekli da nije dobitan pa je završio u košu za smeće. Tek kasnije shvatila je da je došlo do velike pogreške i da je upravo njezina kombinacija osvojila jackpot.

Mora čekati odluku

Sada mora čekati do 30 dana kako bi britanski organizator lutrije Allwyn završio istragu i donio konačnu odluku o isplati.

No tu njezinim mukama nije kraj. Čak i ako se potvrdi da joj dobitak pripada, zbog pravila koja vrijede za izgubljene listiće novac neće moći dobiti prije 3. prosinca, taman uoči Božića.

"Rekli su nam da, budući da je riječ o izgubljenom listiću, isplata ne može biti prije prosinca", ispričala je 46-godišnja Kath, tajnica lokalnog ragbijaškog kluba za portal The Sun.

Dodaje kako iste brojeve igra već 20 godina i uvjerena je da nema nikakve dvojbe.

"To jednostavno mora biti moj listić. Ne postoji drugo objašnjenje", rekla je.

Dobitna kombinacija 8, 10, 26, 30, 35 i 42 sastavljena je od njezina i suprugova rođendana, njihove dobi kada su počeli igrati lutriju te još dva nasumično odabrana broja.

Foto: Facebook

Greška u trgovini

Sve je krenulo po zlu kada je listić odnijela na provjeru u trgovinu Londis u mjestu Abercynon u južnom Walesu. Ondje su joj rekli da listić nije dobitan pa ga je bacila. Tek kasnije shvatila je da je upravo ona osvojila jackpot, no tada je kontejner već bio ispražnjen.

Slučaj je odmah prijavila organizatoru lutrije te dostavila dokaz o kupnji listića, kao i snimku nadzorne kamere iz obližnjeg frizerskog salona na kojoj se vidi njezina majka u vrijeme kupnje.

Njezin otac Phillip Williams, koji vodi lokalni kafić u Abercynonu, kroz šalu je rekao:

"Morat ću otkazati narudžbu za Rolls-Royce ako ne dobijemo novac."

Ipak, dodaje kako ih eventualni dobitak neće promijeniti.

"I dalje ću dolaziti na posao. Ništa mi ne nedostaje. Možda si priuštimo neko lijepo putovanje", otkrila je.

Veliki humanitarci

Kath je odrasla radeći u obiteljskom kafiću Fives, koji je godinama mjesto okupljanja stanovnika nekadašnjeg rudarskog mjesta. Ondje se svakodnevno okupljaju brojni umirovljenici kako bi popili kavu, razgovarali i razmijenili novosti.

Umjesto da napojnice zadrže za sebe, Kathini roditelji Phillip i Fiona novac redovito doniraju u humanitarne svrhe i za pomoć lokalnoj zajednici.

Redoviti gost kafića, 78-godišnji Pat Matthews, rekao je kako su divni ljudi koji puno znače svojoj zajednici.

"Često pomažu starijim ljudima, voze ih kući ili organiziraju prijevoz. Ne znam ljude kojima bih više poželio ovakav dobitak. Većina susjeda iskreno se raduje zbog njih, iako uvijek ima onih koji su ljubomorni", ispričao je.

Vlasnik trgovine Londis, Karan Kumar, rekao je kako trgovina trenutačno nema snimke nadzornih kamera jer je u tijeku obnova prostora.

"Moguće je da uređaj za provjeru listića nije radio kako treba. Sada traje istraga i bilo bi sjajno kada bi se pokazalo da je doista osvojila jackpot", rekao je.

Foto: PixaBay

Velika promjena u trgovini do odluke

Dok traje istraga, prodaja lutrijskih listića u toj trgovini privremeno je obustavljena, uređaj za uplatu igara isključen je iz rada, a uklonjene su i srećke.

Iz tvrtke Allwyn potvrdili su da provode istragu te istaknuli kako su jedina velika lutrija koja omogućuje isplatu dobitka čak i u slučajevima kada je dobitni listić izgubljen, ukraden ili uništen.

Konačna odluka o tome pripada li milijunski dobitak Kath Main trebala bi biti donesena u roku od 30 dana.