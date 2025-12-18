Bračni par osvojio drugi jackpot u sedam godina! I neka je, bit će vam drago kada čujete kako živi

Velšani Richard Davies (49) i Faye Stevenson-Davies (43) postali su medijska senzacija nakon što su po drugi put u sedam godina osvojili jackpot od milijun funti na britanskoj nacionalnoj lutriji.

Njihova priča o sreći započela je u lipnju 2018. godine, kada su prvi put osvojili milijun funti (približno 1,18 milijuna eura) tijekom izvlačenja EuroMillions Millionaire Makera.

Njihov drugi veliki dobitak stigao je 26. studenoga ove godine, no put do njega bio je neobičan i odvijao se kroz seriju od četiri uzastopna izvlačenja.

Kako je objasnio Richard, sve je počelo s malim dobitkom.

"Kada u Lotto izvlačenju pogodite dva broja, automatski osvajate takozvani Lucky Dip listić za sljedeće kolo, a upravo se to nama i dogodilo", rekao je.

"Pogodili smo dva broja i osvojili besplatni listić, koji nas je uveo u sljedeće izvlačenje, i tako redom, sve do dobitnog."

Taj posljednji, sretni listić donio im je pet pogođenih glavnih brojeva i dopunski broj, što je bilo dovoljno za još jedan jackpot od milijun funti.

Stručnjaci iz tvrtke Allwyn, operatera Nacionalne lutrije, potvrdili su da su izgledi za ovakav dvostruki uspjeh astronomski mali, točnije veći od 24 bilijuna naprama jedan.

Ostali skromni i nesebični

Ono što ovu priču čini još posebnijom jest nesebičnost sretnog para. Čak i nakon prvog dobitka nisu napustili svoje poslove i strasti. Naprotiv, iskoristili su financijsku sigurnost kako bi se još više posvetili humanitarnom radu.

Richard, bivši frizer, sada volontira i šiša beskućnike u jednom skloništu u Cardiffu, projektu koji je, ironično, također financiran sredstvima Nacionalne lutrije. Uz to, pomaže prijateljima radeći kao dostavljač.

Njegova supruga Faye, bivša medicinska sestra, volontira kao kuharica u pučkoj kuhinji te pruža usluge savjetovanja za mentalno zdravlje lokalnim organizacijama.

Njezina predanost je tolika da je najavila kako će raditi i na sam Božić kako bi bila dostupna svojim klijentima.

"Nakon prvog dobitka darovali smo automobile, donirali minibus lokalnom ragbi timu i trudili se pomoći prijateljima i obitelji koliko smo mogli. Bilo je to novo i nevjerojatno iskustvo, osjećaj da možete napraviti razliku", prisjetila se Faye.

Unatoč novom bogatstvu na računu, par ne planira velike promjene. Richard je izjavio kako će nastaviti raditi kao kurir sedam dana u tjednu tijekom blagdanske sezone kako bi pomogao u isporuci brojnih paketa.

"Iskreno nemamo pojma. Možda smo vjerovali u dobitak, ali to ne znači da smo imali plan! Ovaj put ćemo uzeti vremena za sebe i jednostavno uživati u trenutku", rekao je Richard.

Njihova odluka da i drugi put javno istupe nije bila laka, no nadaju se da će njihova priča unijeti malo vedrine u svijet prepun loših vijesti.

Andy Carter, savjetnik za dobitnike u Nacionalnoj lutriji, koji je upoznao par i nakon prvog dobitka, izjavio je: "Vidio sam pozitivan utjecaj koji je prva pobjeda imala na njih i njihovu okolinu i znam da će i ovaj drugi dobitak biti jednako značajan."

Priča Richarda i Faye podsjetnik je da se nevjerojatne stvari ponekad zaista događaju, i to onima koji svoju sreću nesebično dijele s drugima.