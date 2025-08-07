Mještani šokirani licu nalik neandertalcu koje je izronilo iz litice: No, riječ o nečem vrlo čudesnom

Lice koje kao da pripada prapovijesnom čovjeku izronilo je iz stijene na popularnoj britanskoj plaži, Sidmouth u Devonu zbunilo je i oduševilo sve koji su ga ugledali.

Naime, pojavio se ogroman lik neandertalca, visok čak četiri metra i to potpuno prirodno oblikovan u stijeni. Međutim zapanjujući reljef koji djeluje kao da je isklesan ljudskom rukom, zapravo je nastao prirodnim putem, bez ikakve ljudske intervencije.

'Nikad ovakvo nešto nisam vidio'

Prvi ga je primijetio Hans-Petter Bjørnestad, posjetitelj iz Kopenhagena koji redovito dolazi u Sidmouth. Dok je šetao obalom, pogled mu je slučajno pao na podnožje litice gdje je iz sjene izronilo lice nalik neandertalcu.

“To je neandertalac sa sidmouthske plaže", izjavio je za strane medije.

Iako redovito posjećuje ovu plažu i dobro poznaje njezin krajolik, prizor koji mu se ovoga puta ukazao ostavio ga je bez riječi. Unatoč brojnim šetnjama uz obalu Sidmoutha, nikad nije primijetio ništa slično.

“Pojavio se niotkuda, blizu područja gdje se ranije odronila litica. Na toj plaži odroni su česta pojava, ali ovo je prvi put da sam vidio nešto ovakvo. Bio sam ondje u pravom trenutku - svjetlo i sjena savršeno su istaknuli njegove oči", dodao je.

Kako je došlo do ovoga?

Sidmouth je poznat po svojim spektakularnim crvenim liticama koje pripadaju tzv. Jurskoj obali - UNESCO-ovom Svjetskom prirodnom nasljeđu.

Zbog svoje geološke nestabilnosti, često dolazi do odrona i pomicanja tla, što s jedne strane predstavlja opasnost, ali s druge stvara uvjete za ovakva neobična otkrića.

Ova prirodna “skulptura” još je jedan podsjetnik na snagu i čudo prirode, koja kad to najmanje očekujemo, oblikuje prizore koje bismo inače pripisali samo mašti ili ljudskom umijeću.