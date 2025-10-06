Mislili su da su poludjeli kada su ovo ugledali: Nevjerojatno što je otac napravio na grobu svoje kćeri

Nadgrobni spomenici najčešće su skromni i jednostavni. Na njima se obično nalaze ime pokojnika, godine rođenja i smrti te pokoji kratki natpis ili poruka koja podsjeća na njegov život.

Ponekad obitelji odluče ugravirati i simbol ili rečenicu koja je bila posebno značajna za osobu koja je preminula. No, ono na što je nedavno naišao radnik Nikolaj Jevdokimov na groblju Južnoje u Rusiji, zaista se rijetko viđa.

Bizaran spomenik

Riječ je o spomeniku 25-godišnje djevojke Rite Shameevae, koja je 2016. godine tragično izgubila život u prometnoj nesreći. Njezin otac, Rais Shameev, odlučio je obilježiti njezin grob na potpuno nekonvencionalan način - podignuo je spomenik u obliku crnog iPhonea izrađenog od bazalta, s ugraviranom fotografijom preminule kćeri.

Visok je oko 1,5 metara, a svojim dimenzijama i neobičnim oblikom nadvisuje i odudara od ostalih klasičnih nadgrobnih spomenika na groblju.

'Ovakvo nešto nikada nisam vidio'

Zanimljivo je da je lokalni majstor nadgrobnih spomenika, Ilgam Galliulin javno je istaknuo kako nije odgovoran za ovakav spomenik.

"Moj otac i ja izrađujemo spomenike po narudžbi. Ali ovaj neobičan sam prvi put vidio prošli tjedan", rekao je za ProUral.

O svemu se oglasio i Nikolaj Jevdokimov, radnik koji je primijetio neobični spomenik. Priznao je kako je u prvi tren ostao u potpunom čudu, jer nikada ranije na groblju nije vidio ništa slično.

"Pomislio sam da haluciniram. Odakle se američki pametni telefon pojavio na našem groblju? Toliko je ogroman da me je potpuno iznenadio. Vidio sam mnogo spomenika, ali ovako nešto nikada", otkrio je.

Zašto iPhone?

O samoj Riti Shameevoj malo se toga zna. Poznato je tek da je bila strastvena putnica, da je često boravila kod prijatelja u Njemačkoj i da je, poput mnogih mladih ljudi, bila vrlo vezana uz svoj mobitel.

Upravo je ta njezina ljubav prema modernoj tehnologiji, čini se, bila inspiracija za spomenik u obliku iPhonea.

Također, vjeruje se da je grob naručen od jedne sibirske tvrtke specijalizirane za izradu neobičnih i personaliziranih nadgrobnih spomenika.