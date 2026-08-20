Amerikanac oduševio kućom u Zagorju za 5000 eura, a sada bi mogao ostati bez nje: Evo u čemu je kvaka

Američki glazbenik i influencer Justus Reid (26), poznatiji kao Amerikanac, koji je osvojio simpatije publike u regiji svojim obradama balkanskih pjesama i sudjelovanjem u talent showu, proslavio se i jedinstvenim pothvatom: kupnjom i renovacijom stare kuće u Hrvatskom zagorju za samo 5000 eura. Njegov serijal "Kuća za 5000 €" pratile su stotine tisuća ljudi, no sada se priča iz snova pretvorila u noćnu moru. U najnovijem videu na TikToku, Reid je otkrio šokantnu vijest: njegov tek obnovljeni dom mogao bi biti srušen.

U videu, snimljenom ispred novouređene kuće, Justus objašnjava da je od državnih institucija primio dopis u kojem stoji da je objekt u koji je uložio godinu dana truda i znatna sredstva - ilegalan. "Ova kuća je izgrađena prije više od 40 godina, ali nikada nije legalno upisana u zemljišne knjige", govori u kameru. Prema dopisu, objekt se smatra bespravnom gradnjom i mora biti uklonjen.

Ova pravna zavrzlama donijela je i dodatni problem: bez legalnog statusa, kuća ne može dobiti kućni broj i službenu adresu. To Reidu izravno komplicira prijavu prebivališta i legalan boravak u Hrvatskoj, zbog čega njegov dom trenutno može imati samo status "kuće za odmor". Vijest je došla kao hladan tuš, pogotovo jer je, kako kaže, za problem saznao tek nakon što je renovacija bila gotova.

Reid tvrdi da je za situaciju saznao prije nekoliko mjeseci, kada je dobio pismo od nadležnih institucija u kojem se zahtijeva rušenje kuće i svega oko nje. "Moja kuća jedna je od mnogih u ovom selu koje imaju isti problem s papirima i legalizacijom, ali ja sam jedini dobio pismo", istaknuo je.

Ipak, postoji i zakonski put. Reid polaže nade u nedavne izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koje su stupile na snagu u svibnju 2026. godine. "Prošlog mjeseca donesen je novi zakon prema kojem se svaka građevina izgrađena prije 2011. godine može propisno klasificirati i legalizirati. Taj zakon osmišljen je upravo za ljude u mojoj situaciji i trebao bi u potpunosti riješiti moj problem", pojasnio je. Proces je, međutim, složen i zahtijeva geodetske snimke i drugu dokumentaciju no predao je svu potrebnu dokumentaciju i sada čeka odgovor.

Njegova objava je izazvala lavinu komentara podrške, ali i ciničnih savjeta koji odražavaju iskustva lokalnog stanovništva s birokracijom. "Pošalji gradonačelniku 500 dolara i problem će odjednom biti riješen", jedan je od komentara s najviše lajkova. Druga korisnica je sažela: "Ubrzao si cijelo balkansko iskustvo u jednoj godini. Korupcija, birokracija, kaos... ovo je dokumentarac 'Kako preživjeti Balkan'".