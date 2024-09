Američki Tiktoker za Net.hr potvrdio: 'Pronašao sam ljubav sa ženom s Balkana'

Amerikanac Justus Reid (24) je jedan od najpoznatijih influencera koji je svojom karizmom i ljubavlju prema Balkanu i ljudima koji ga čine, zaradio gotovo 707 tisuća pratioca na TikToku dok ih na Instagramu ima pola milijuna od kojih većina ispod njegovih objava niže pozitivne komentare. Sve je to Justus zaslužio, a za Net.hr otkrio je kako je sve krenulo.

Kako ste došli na ideju da istražite čari Balkana?

Uvijek govorim da nisam ja taj koji je izabrao Balkan, već je Balkan izabrao mene! Kada sam počeo objavljivati videozapise na TikTok-u, sve objave svodile su se na automobile (još jedna moja strast), a jedan je video privukao pozornost Balkanaca. Ono o čemu sam govorio u tom videu je koji je najgori automobil ikada napravljen poznat Amerikancima, Yugo. Onoga trenutka kada je taj video postao viralan na Balkanu, odlučio sam da je vrijeme da pokažem svoju drugu strast, glazbu.Snimio sam video u kojem sam otpjevao jednu balkansku pjesmu, našao novu publiku i nakon nekoliko godina odlučio se preseliti ondje. Sretan sam što sam danas u poziciji u kojoj jesam i drago mi je što sam bio dovoljno hrabar da napustim svoj dom. Ima previše toga da bi ih tako lako nabrojao. Ovdje je život drugačiji nego onaj na koji sam navikao, ali je lijepo. Hrana, ljudi, krajolik… Bio sam u svim većim gradovima u zemlji i ljudi su divni. Na neočekivanim sam mjestima stvorio uspomene koje će trajati zauvijek. Uistinu, to je više nego što sam očekivao.

Gdje ste ljetovali ove godine? Ako je bilo negdje na moru, što mislite o cijenama te koje mjesto smatrate najisplativijim za ljetovanje?

Proveo sam nekoliko dana na moru u mjestu koji se zove Marina. Bez ikakvih kamera. Bilo je to sjajno mjesto za pobjeći od svega. Osim toga, proveo sam vrijeme u Crnoj Gori u kanjonu Tare. Cijene na moru znaju biti nečuveno visoke u usporedbi s ostatkom zemlje, ali zbog velikog broja ljudi ondje, razumijem zašto. Shvatio sam da si mnogi mještani ne mogu priuštiti uživanje na moru i to je jako žalosno. Da budem iskren, posjetio sam Split i Dubrovnik prošlog ljeta, ali odlučio sam ih ne posjetiti ovo ljeta zbog gužvi i visokih troškova. Vjerojatno ću ondje svratiti na jesen,a ljeti ima još mnogo primorskih sela koja još nisu doživjela turističku prenapučenost. Samo treba znati gdje tražiti.

Kakav ste dojam stekli o Hrvatima?

Ne želim reći da su svi Hrvati isti. Svaku osobu treba suditi po njezinim djelima, a ne po tome odakle dolazi. Gotovo svi Hrvati koje sam osobno upoznao bili su ljubazni, gostoljubivi i vrlo zanimljivi, ali ne vjerujem da je to zato što su Hrvati, već zato što su dobri ljudi. Oni koji su se loše ponašali prema meni, nisu to činili zato što su Hrvati, nego zato što u srcu imaju mržnju ili ogorčenost. Kao što mnogi znaju, moj auto je dva puta vandaliziran u Zagrebu. Mislio sam da je to užasno, ali komentari na internetu povodom toga bili su još gori. Dobio sam more poruka mržnje prema meni i drugima, a u ponedjeljak sam dobio poruku:

'Molim te, idi kući u Ameriku. Ne želimo te ovdje'.

Ponekad me ovakve poruke natjeraju da dvaput razmislim o svom položaju ovdje. Međutim, za svaku poruku mržnje, dobijem 100 puta više poruka koje zrače podrškom. Povrh mnogih ohrabrujućih poruka koje sam primio, bila je i fotografija koja mi je uljepšala dan. Bila je to fotka nasmijanog dječaka koji stoji pored mog auta s porukom: 'Nisu svi klinci zločesti. Neki vole tvoj jugo u Zagrebu.

Jeste li kao stranac imali neugodna iskustva tijekom boravka na Balkanu?

Svaka avantura mora imati određenu razinu neugodnosti da bis e smatrala isplativom. Važno je prihvatiti dobro i loše kao dio života. Uvijek se trudim biti pripremljen za svaku situaciju koja me može dočekati. Ponekad me zatekne način na koji se neki ljudi ponašaju prema meni, ali ja sam otvorena knjiga. Sve što mi se dogodi, dobro i loše, ide javno na moju stranicu. Puno sam puta bio slomljen zbog toga, ali uvijek učim iz svojih pogrešaka i ponovno se dignem.

Što vam se najviše svidjelo kod naših ljudi? Je li to društveni život, način rada ili možda obiteljski život?

Obitelji su ovdje puno bliže nego na što sam navikao kod kuće i tu su jedni za druge. Većina Hrvata koji su odselili u Ameriku, usamljeni su zbog lošeg socijalnog života. Amerikanci se više fokusiraju na posao na obitelj i prijatelje. Ponekad mi je teško shvatiti hrvatski način života, ali ga cijenim i poštujem.

Planirate li ostati živjeti ovdje na Balkanu?

Planiram ostati. Odsutan sam od kuće već više od godinu dana i osjećam želju za domom više nego ikad. Po onome što sam pročitao i ljudima s kojima razgovaram, prva godina daleko od doma je uvijek najteža. Biti javna osoba i imati toliku popularnost također sa sobom nosi veliki teret, a ponekad je to više nego što mogu podnijeti. Nadam se da ću u nadolazećim mjesecima pronaći ravnotežu i olakšati si život u inozemstvu. Ako to neće biti moguće, onda nema načina da ostanem ovdje, a da ne izgorim. Pretpostavljam da ćemo morati pričekati i vidjeti kako će se situacija odvijati.

Jeste li objavama na društvenim mrežama ostvarili zadivljujući iznos novaca ili je to iznos koji pokriva samo osnovne životne troškove?

Uvijek sam tvrdio da loše baratam novcem i nikada mi to nije bilo previše važno. Ne znam točno koliko sam točno zaradio i koliko sam potrošio. Živim ispod svojih mogućnosti i mogao bih živjeti puno lagodnije, ali takav život nije zabavan meni, a ni publici koja prati moj sadržaj na društvenim mrežama. Iz tog razlog, moj život teži je nego što bi trebao biti.

Žene s Balkana… Jeste li s jednom od njih pronašli ljubav?

Da… Jesam!

