Dolazak Trumpa u Bijelu kuću su predvidjele ove knjige prije više od sto godina? Sličnosti su velike

Romani "Baron Trump" su dvije knjige fikcije s kraja 19. stoljeća koja je napisao američki autor Ingersoll Lockwood, i to "Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger" objavljen 1890. godine, te "Baron Trump’s Marvelous Underground Journey" objavljen 1893. godine.

Ove dvije knjige prate avanture mladog aristokrata po imenu Wilhelm Heinz Sebastian von Trump, poznatog u knjigama i kao Baron Trump, bogatog i radoznalog avanturista, koji kreće na fantastična putovanja kroz podzemne svijetove zajedno sa svojim mentorom, koji se, zanimljivo zove "Don". Tijekom svojih avantura, Baron Trump susreće neobična stvorenja, alternativne dimenzije i razne izazove koje mora prijeći, uključujući velike kornjače, bijele ždralove i druga fantastična bića, a sve to u pratnji svog psa Bulgara.

Teoretičari zavjera uočili sličnosti

Knjige su ponovo privukle veliku pažnju 2017. godine, zbog navodnih poklapanja sa suvremenim ličnostima, prvenstveno Donaldom Trumpom i njegovim sinom Baronom Trumpom. Neki teoretičari zavjera isticali su na internetskim forumima imena glavnih junaka, njihovo aristokratsko porijeklo, prisustvo mentora po imenu "Don", kao i često spominjanje Hotela na Petoj aveniji u New Yorku knjigama - radeći paralele sa stvarnim Trumpovim neboderom "Trump Tower".

Pored ovoga, kasniji Lockwoodov roman "1900: The Last President" opisuje budući scenarij u kojem nepopularni političar pobjeđuje na predsjedničkim izborima u SAD, što dovodi do društvenih nemira i velikih prosvjeda u New Yorku, što su mnogi korisnici interneta povezivali sa stvarnim događajima oko Trumpove pobjede na izborima. Međutim, ove veze su uglavnom slučajne i snažno su ih preuveličali teoretičari zavjera koje sugeriraju moguće "putovanje kroz vrijeme" ili da su knjige zapravo bile "proročanstva koja su se ostvarila. Također znanstveni, književni i povijesni kontekst pokazuje da su ovi romani bile tipični fantastični avanturistički romani za kraj 19. stoljeća te da detalji poput Hotela na Petoj aveniji odražavaju urbani razvoj New Yorka tog doba, a ne neko "proročanstvo".

Neobična poklapanja

Pisac Ingersoll Lockwood je bio američki autor koji se specijalizirao za književnost za mlade, a kasnije i za političke romane, i iako njegova djela sadrže maštovite i ponekad čudne elemente, ne postoje nikakvi stvarni dokazi da su ona ikada predviđala politički uspon porodice Trump.

Povećano zanimanje za ove romane potječe uglavnom iz internet kulture teorija zavjera i objava na društvenim mrežama, gdje korisnici ističu sličnosti, a zanemaruju fantastične i nebitne dijelove knjiga, kao što su magične i apsurdne avanture Baron Trumpa, podzemna putovanja i životinje koje govore.

Knjige su sačuvane i u digitalnim arhivama kao što su Library of Congress i Internet Archive što omogućava današnjim čitateljima da pristupe originalnim tekstovima i provjere njihov sadržaj. Iako su romani "Baron Trump" zanimljiv primjer američke književnosti s kraja 19. stoljeća, i s neobičnim slučajnim poklapanjima s današnjim suvremenim ličnostima, oni ostaju djela fikcije koje treba razumjeti kao književne kuriozitete, a ne kao povijesne ili "proročanske" knjige.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir