Autor knjige u kojoj je solio pamet kako se vole supruge završio u zatvoru zbog bigamije!

Leslie Williams, 62-godišnji pastor s Floride i autor knjige u kojoj je podučavao druge muškarce kako na ispravan način voljeti suprugu, uhićen je pod optužbom da je imao dvije istovremeno!

Williams, koji je vjersku karijeru izgradio na promicanju kršćanskih brakova, ali i kojeg se sumnjiči da je vodio službu u navodnoj swingerskoj zajednici za starije osobe na Floridi, sada čeka izručenje u saveznu državu Georgiju gdje ga terete za bigamiju.

Klupko se počelo odmotavati u prosincu 2025., nakon što je pastor Williams na svom profilu na Facebooku objavio da se oženio. Uz fotografiju nove supruge Cindi, promijenio je i status u "u braku".

Uslijedile su brojne čestitke, međutim i problemi jer je neka neimenovana osoba podnijela prijavu policiji u gradu Haines City na Floridi.

Slučaj je prebačen u Georgiju, gdje su vlasti potvrdile da je Williams doista u trenutku sklapanja novog braka i dalje bio zakonski vjenčan.

"Pribavljeni su zapisi o braku na Floridi i potvrđeno je da je Leslie Williams još uvijek bio zakonito oženjen u vrijeme sljedećeg braka", rekao je ured šerifa okruga Rockdale za Fox News Digital.

Cijela priča posebno je odjeknula zbog činjenice da je Williams 2017. godine izdao knjigu simboličnog naslova "Love Her Like This: Loving Her Has Never Been Deeper" (Voli je ovako: Voljeti je nikada nije bilo dublje).

Štivo je namijenio muškarcima te je u njemu ponudio savjete kako održavati "brakove koji nikada ne propadaju".

Samog sebe opisao je kao apologeta i učitelja Božje riječi s relevantnim i pravovremenim porukama za tijelo Kristovo, a njegova je služba ujedno je pripremala vjernike "za kraj svijeta".

Policajci iz okruga Sumter na Floridi uhitili su ga 22. travnja, a trenutačno se nalazi u pritvoru u okrugu Sumter bez mogućnosti jamčevine budući da ima status bjegunca iz druge savezne države.