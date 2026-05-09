Udala se za duha, a sada tvrdi da ju je napalo dijete iz uklete kuće: I to nakon jedne poruke

Britanska pjevačica i samoprozvana paranormalna istražiteljica Brocarde (42) ponovno je dospjela na naslovnice svjetskih medija.

Nakon što je javnost zaintrigirala udajom, a potom i razvodom od duha viktorijanskog vojnika, sada tvrdi da je napao duh djeteta tijekom posjeta jednoj od najozloglašenijih ukletih kuća u Americi.

Ostala je, kaže, potresena i danima prikovana za krevet.

Zastrašujuća noć u 'kući Sallie'

Brocarde, rodom iz Oxfordshirea, odlučila je provesti noć u zloglasnoj 'kući Sallie' u Atchisonu, Kansas. Riječ je o domu iz 19. stoljeća za koji legenda kaže da ga opsjeda duh djevojčice Sallie, koja je ondje navodno preminula tijekom neuspjele operacije početkom 20. stoljeća.

Mnogi posjetitelji tvrde da su u kući doživjeli neobjašnjive pojave. "Cijela kuća je pakleno jeziva. Čim uđete, iz vas odmah iscrpi i posljednji atom energije", opisala je Brocarde svoje iskustvo.

"Gotovo je potpuno prazna, osim stotina igračaka i lutaka. Uređenje je zarobljeno u vremenu, kao kuća koju bi vaša prabaka trebala preurediti. I miris je čudan, neka bizarna mješavina trulog mesa i teških kemikalija."

Najstrašnijim dijelom kuće opisala je dječju sobu, gdje je, kako kaže, zatekla krug lutaka koje kao da su izvodile seansu. "Stala sam u središte kruga i odmah osjetila kako mi noge postaju teške, kao da me nešto vuče u pod.

Udovi su me počeli boljeti, čudan osjećaj prožeo mi je tijelo i samo sam željela otići", ispričala je. Već tada, usred dana, osjetila je kako je nešto hvata za nogu u podrumu, opisujući prisutnost kao "onostranu". No, najgore je tek slijedilo.

Poruka iz onostranog i fizički napad

Oko tri sata ujutro, odlučila se suočiti sa svime što se nalazi u dječjoj sobi. Pokušala je komunicirati sa 'Sallie' pomoću bojica. "Zgrabila sam ružičastu bojicu, ali nešto ju je slomilo u mojoj ruci.

Pomislila sam da joj se možda ne sviđa ružičasta, pa sam uzela crnu i pitala što želi reći", prisjeća se. Poruka je bila kratka i jasna: "Idi kući". Odmah potom, i crna je bojica pukla na dva dijela.

"U tom trenutku, nešto me zgrabilo s leđa i osjetila sam probadajuću bol u ruci. Podigla sam rukav i ugledala pet ogrebotina, gotovo kao recke kojima se broje dani", detaljno je opisala za britanske medije.

Tvrdi da joj se tada ukazala i prikaza djevojčice, neuredne, u bolničkoj haljini i iskrivljenog lica, što je bilo daleko od simpatičnog lika s crteža u kuhinji.

Kaže da ju je slijedila, no tada je čula da je igračka psa bačena niz stepenice. To je, uz ponovni osjećaj da je nešto hvata za nogu na stepenicama, bila kap koja je prelila čašu i natjerala je da pobjegne iz kuće.

Od braka s duhom do globalne slave

Ovaj incident samo je posljednji u nizu bizarnih iskustava koja su Brocarde učinile poznatom. Javnost ju je upoznala kada je objavila da se zaljubila u duha viktorijanskog vojnika po imenu Edwardo. "Uletio je u moju spavaću sobu nepozvan jedne mračne olujne noći... Topli dah na mom vratu šapnuo je 'volim te' dok je duh odlazio, a soba se ohladila", opisala je njihov prvi susret.

Njihova veza, koju je opisivala kao "turbulentnu", kulminirala je vjenčanjem u kapelici na Noć vještica 2022. godine. Međutim, bračna idila nije dugo trajala. Brocarde se žalila da je Edwardo postajao sve posesivniji te da se čak previše opio na njihovom medenom mjesecu.

Navodno je razvio i "uznemirujuću fascinaciju" s Marilyn Monroe, čiji je duh navodno vidio na njihovom vjenčanju. Tvrdila je da bi nestajao danima i vraćao se mirišući na njezin parfem, Chanel No. 5.

Vrhunac je bio kada ju je počeo opsjedati zvukom plača djeteta. Shvativši da je veza postala toksična, Brocarde se vratila u istu kapelicu, ali ovaj put kako bi provela egzorcizam i okončala svoj brak s duhom. Svoj je prekid ovjekovječila u pjesmi "Just Another Anthem".